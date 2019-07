The Offspring: «El próximo disco está hecho y guardado en lata» La banda de punk rock estadounidense será cabeza de cartel en el festival Tsunami Xixón MIGUEL ROJO Gijón Sábado, 20 julio 2019, 10:55

Kevin John Wasserman, más conocido como Noodles, es el guitarrista fundador de The Offspring junto a Dexter Holland y Greg Kriesel, a quienes se unió en 1985 cuando estos formaban parte de Manic Subsidal, la banda de la que nació este grupo bandera del punk rock en tiempos del grunge que el viernes 2 de agosto recalará en el Tsunami Xixón. Un festival que se celebra en la Universidad Laboral y en el que ya actuaron en 2017 como cabeza de cartel, aunque un problema familiar impidió a Noodles hacer aquella gira europea. Este año comparten escenario con grupos como Danko Jones, Carolina Durante y Good Charlotte. Al día siguiente actuarán NOFX y Kaiser Chiefs.

Nacido en Los Ángeles en 1963, a sus 56 años sigue siendo toda una bomba sobre el escenario, detrás de sus llamativas gafas, y asegura que «nunca» dejará de practicar con su skate o sobre la tabla de surf.

-Vuelven como cabeza de cartel al Tsunami Xixón, donde ya triunfaron en 2017, aunque será su primera vez. ¿Por qué no pudo venir en aquella ocasión?

-Lamentablemente, en 2017 no pude estar en la gira europea. Tuve que cogerme una temporada libre y quedarme en casa, porque tuve una emergencia familiar. Afortunadamente, todo fue bien y pude reengancharme rápidamente.

-Llevan desde el 85 tocando juntos. ¿Son como un matrimonio de esos que discuten siempre o se llevan bien?

-Tras este tiempo hemos llegado a ser como hermanos. Siempre hay un montón de discusiones, pero nos arreglamos, nos tenemos respeto y así nos tratamos.

-¿Son peores ahora las resacas?

-(Risas) Aún tengo buenas resacas, pero lo cierto es que las controlo mejor. La mayor parte de las veces no me paso tanto con la bebida.

-Se cumplen 25 años desde 'Smash', quizás el disco que les lanzó al estrellato mundial definitivamente.

-Es el disco que cambió nuestras vidas, pasamos de ser una banda punk underground a viajar por el mundo y ganarnos la vida con los conciertos. La música pasó a ser nuestra forma de vida.

-¿En qué ha cambiado su música desde entonces?

-En aquella época las bandas de California hacíamos un rock duro en el que parecíamos muy enfadados, pero después queríamos hacer algo más melódico. Al mismo tiempo, seguimos manteniendo la misma caña de fondo, con la batería, el bajo y las guitarras muy potentes, pero seguimos centrados en eso, en tener mejores canciones con mejores melodías. No intentamos hacer nada diferente, nos ceñimos a lo que nos gusta y nos parece interesante, un punk rock melódico que, por lo que vemos, es lo que le gusta también a nuestra gente.

-La pregunta del millón para muchos de sus fans: ¿Cuándo saldrá su nuevo disco? Ya está grabado, pero no se sabe nada de él.

- No sabemos, está hecho, está en la lata guardado, hemos hecho también algún vídeo... pero estamos mirando las firmas, las compañías con las que queremos trabajar para distribuirlo, cómo podemos darle salida. Queremos conectar con la gente adecuada y tener control sobre nuestras canciones. Queremos estar seguros.

-Están en Canadá, después tienen fechas en Estados Unidos, viajan a Europa, vuelven a Estados Unidos y después México en octubre... ¿Se cansa uno de tocar?

-¡No, no, no! Tocar es lo que amamos. Nos encanta grabar discos, pero lo que nos enamora es conectar con la gente, no hay un sentimiento que se pueda comparar a eso. A veces te cansan las giras por los viajes y los hoteles, pero cuando te subes al escenario se te olvida todo. Nos encanta el directo.

-Hablando de México. ¿Es necesario el muro que quiere levantar el presidente Trump?

-Para hablar de política suelo decir que prefiero no hablar en nombre de la banda, pero en este caso creo que estamos todos de acuerdo. Creo que es una total estupidez que no nos representa.

-¿Qué le parece que la gente se haga una imagen de los Estados Unidos a través de Trump?

-La mayoría de la gente no votó por Trump, perdió en número de votos. Hay un montón de gente que odia a Donald Trump. Yo, por ejemplo, estoy deseando que llegue el siguiente presidente.

-Sus aficiones son el skate y el surf. ¿Aún practica a sus 56 años?

-No he podido surfear en el último año, pero tengo la intención de hacerlo. Me hice daño en un hombro y aunque está mejor, aún me cuesta un poco. Espero lanzarme al agua pronto.