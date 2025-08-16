Álex Gómez Magaldi Sábado, 16 de agosto 2025, 07:27 Comenta Compartir

Ignacio Lacarra, más conocido como Inazio, aparcó su trabajo como profesor —y también su idea de ser guarda forestal— porque la música le cambió todos los planes: nunca pensó en ser cantante, pero su manera serena, algo melancólica y muy suya de ver la vida cada vez conecta con más gente. Este sábado, a las 21.30 horas, actuará en la fiesta de verano de Escenario Santander.

- ¿Cómo enfoca la forma de escribir su música y qué es lo que busca transmitir con ella?

- Carolina Durante son brutales y sus letras son muy directas. No te venden nada ni hablan de cosas rebuscadas; simplemente dicen: «Porque fuera hay cosas preciosas, hamburguesas, el fútbol, mi madre». Yo ahora me estoy esforzando por ser más directo, porque siempre he usado un lenguaje muy poético. Estudié Filosofía, leo mucho y suelo darle muchas vueltas a mis letras, porque para mí la letra es lo más importante de una canción y creo que debe transmitirte cosas, llamarte a la reflexión. Creo que la melodía es como el primer impacto, como cuando ves a una chica y piensas: «Es superguapa»; mientras que la letra es la parte en la que empiezas a conocerla a fondo, te das cuenta de que además es lista y piensas: «Me casaría con ella».

- ¿Cree que hay algo de su mirada filosófica que se cuela —aunque sea de manera sutil— en sus canciones?

- Hay un bagaje filosófico que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y que, de algún modo, se nota en todo lo que hago. Al final, creo que estudiar Filosofía te da una forma distinta de mirar las cosas, con más profundidad, paciencia y calma; porque no es una carrera que te prepare para algo práctico, como Derecho o Medicina. Estudias Filosofía, simplemente, para disfrutar de la vida, para verlo todo de otra manera.

«Aunque no escribo canciones religiosas, es inevitable que haya cosas marcadas por la presencia de Dios»

- ¿Hay algún autor o idea filosófica que sienta que atraviese sus letras?

- Me obsesiona el tiempo: los relojes, cómo las cosas se terminan y cómo todo en la vida está en constante movimiento. Son temas con los que juego mucho, como cuando en 'Música para bailar sobre el agua' canto eso de «He esperado cinco años para volver a bailar sobre el agua».

- 'Música para bailar sobre el agua' no es solo el título de una de sus canciones, sino también de su primer disco, donde aparecen temas como 'Arroyo' o 'Atlántico'. ¿En qué momento se dio cuenta de que el agua tenía un significado especial en su música y en su vida?

- La pregunta es: ¿en qué momento alguien que ha nacido en una ciudad sin mar acaba hablando tanto de él? Aunque mi nombre en griego significa 'nacido del fuego', el agua siempre ha tenido un papel muy especial en mi vida: nos da la vida, nos quita la sed, es con lo que lavamos las cosas y limpia y purifica todo. Además, me gusta mucho esa idea de que, si tienes fe en ti, puedes no sólo andar, sino bailar sobre el agua. Porque bailar es distinto: es dejarse llevar, bajar la guardia y olvidarse de todo. Para mí, la fe es muy importante, y va mucho más allá de Dios: puedes tener fe en tu pareja, en un amigo o en ti mismo.

- En más de una ocasión ha comentado que no hace canciones religiosas, pero que Dios está siempre ahí. ¿De qué manera influye esa presencia en su forma de ver la vida o de crear?

- Si estás enamorado y crees de verdad en alguien, te entregas, te vuelcas, y esa persona acaba formando parte de todo lo que haces, casi sin darte cuenta. Con Dios me pasa algo parecido. Aunque no escribo canciones religiosas, es inevitable que haya cosas marcadas por su presencia, porque al final mi música refleja mi vida y mi realidad.

- ¿Hay alguna canción en la que esa presencia de Dios se note con más fuerza o de manera especial?

- Cuando Íñigo Quintero y yo hicimos 'Sálvame', no pensábamos en hablar de Dios, pero luego nos dimos cuenta de que tenía una carga espiritual muy potente. Hay otros temas, como 'Arroyo', donde esa sensibilidad aparece de forma muy tenue, casi sin querer, pero en general, mis canciones no son explícitamente religiosas. Me hace mucha gracia cuando viene gente a mis conciertos y me dice: «En esta frase se nota que hablas de Dios» o «esto está sacado de la Biblia». Y suelo decepcionarlos, porque en realidad no hablo directamente de eso.

«Yo no quería ser cantante, no sabía que quería dedicarme a esto»

- Recientemente ha lanzado 'Campo delirios', un tema en el que retoma ideas como la pérdida y el paso del tiempo, pero que a la vez tiene una melodía muy luminosa. ¿Qué nos puede contar sobre él?

- Creo que es una canción muy potente que refleja el rumbo que quiero tomar a partir de ahora en mi carrera. Habla de la luz y la oscuridad desde diferentes perspectivas: por un lado, una persona a la que amamos puede hacer que desaparezca la oscuridad y aparezca la luz; pero por otro, aborda una doble temática: la sensación de pérdida cuando alguien se va para siempre y llega la oscuridad, y también la idea de que quizá la muerte no signifique que se apaguen las luces, sino que, de alguna manera, se enciendan. Es una canción que la gente ha acogido con muchísimo cariño.

- En los últimos dos años, es como que todo se ha disparado en su carrera y cada vez llega a más gente, ¿cómo está viviendo este momento?

- Han sido dos años en los que todo ha crecido muy rápido, pero ahora parece que la situación se ha calmado un poco, y la verdad es que lo agradezco.

- ¿A qué aspira? ¿Ha dejado ya aparcado su trabajo como profesor, o aquel sueño de ser guarda forestal?

- Me encanta dar clase, pero de momento he dejado aparcado, tanto lo de ser profesor, como lo de prepararme las oposiciones para guarda forestal, aunque es algo que no descarto hacer en un futuro. Yo no quería ser cantante, no sabía que quería dedicarme a esto, no soy como esas personas que, desde pequeños, tienen claro que lo suyo es la música. Cuando saqué mi primer tema, recuerdo que mis amigos y mi familia se sorprendieron y me miraban como diciendo: «¿Pero tú qué coño haces? ¿Desde cuándo haces música?»