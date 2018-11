Repion: «A veces sufrimos, pero confiamos en lo que hacemos»

Contentas, nerviosas, expectantes. Así resume Marina Iñesta el estado en el que se encuentra Repion, la banda que forma junto a su hermana Teresa y a Álvaro Prados. No es para menos, acaban de sacar nuevo EP, 'Donde escapa la luz' y este sábado vuelven a casa a presentarlo en la Sala Niágara (22.00 horas).

- ¿Están listos para presentarse antes su público cántabro?

- ¡Sí! Tenemos muchas ganas. Han pasado unos cuantos meses desde el último concierto aquí, aunque el público de Santander es difícil y tienes que hacerte un poco de rogar para que vayan a verte

- ¿A qué cree que se debe esa característica?

- No sé la causa. Hay escena, la gente es inquieta y se mueve. Nosotros vamos generando público y va despacio. Pero tenemos ganas de presentarlo antes nuestros amigos, ante la familia y otros compañeros.

- ¿Saldrán convertidos en fans de Repion?

- Son canciones que apenas hemos tocado en directo; el EP solo tiene una semana. Está fresquito y en directo es como mejor se aprecia.

- ¿Ahí, en vivo, es donde tienen su fuerte?

- Sí. Creo que es nuestro punto fuerte el directo. Sacamos toda la tensión y toda la energía y disfrutamos mucho. Supongo que eso la gente lo percibirá.

- ¿Entre esas canciones estará 'Los Noventa', el single que publicaron en junio?

- Inicialmente era un single aparte y marcaba un punto de inflexión de la banda. En la edición física está como 'bonus track'. En Spotify tampoco aparece, pero nos daba pena tenerlo solo en plataformas y queríamos que de alguna manera le llegara a la gente.

Cambios y decisiones

- ¿Qué implica ese punto de inflexión en el sonido que realizan?

- Comenzó con la grabación, en Madrid. Los discos anteriores los grabamos con Fernando Macaya. Eso ya era un cambio con un estudio y un productor diferente. Y es una canción que no tiene mucho que ver con el resto. Es bastante grunge comparado y capta muy bien la potencia de power trío.

- En ese cambio, para 'Donde escapa la luz', se fueron al Puerto de Santa María con Paco Loco. ¿También captó esa esencia?

- Queríamos experimentar y ver qué hacía con nuestras canciones y fue muy bien. Su forma de ver la música coincide con la nuestra y tenemos un estilo que para él es fácil de conducir. Lo entendió desde el primero momento. «Aquí va a ir esto y aquí lo otro». Desde el minuto uno nos encantó el sonido ya sin mezclar ni modificar. Fue escuchar la base, que lo grabamos en directo, como hacemos siempre, y escuchando lo inicial ya flipamos. Él es una persona tan cercana, tan espontánea, que su trato es igual con Bunbury que con un grupo que ha nacido ayer. Tenemos un respeto brutal pero no fuimos con miedo, sino siendo nosotros.

- Tras Santander, presentarán el disco en Madrid (Sala Siroco, 29 de noviembre) ¿Es la primera vez que se enfrentan a una sala de la capital en solitario?

- Solos no lo habíamos hecho jamás de los jamases. Es como ¿qué va a pasar? En otras ocasiones invitamos a Poço dos Negros, por ejemplo, porque nos daba como miedo pero esta vez ya llevamos tres años como banda y vamos a atrevernos, a arriesgarnos. Tenemos ambición y esperanzas de que se llene.

- ¿Cómo toman ese tipo de decisiones?

- Normalmente siempre es una decisión democrática. Los tres hablamos las cosas y tenemos que estar de acuerdo. No se imponen las casas. También pedimos consejos, claro, porque a veces necesitas una opinión externa, una mirada desde otra perspectiva. Padres, amigos, manger... Gente que nos quiere, que quiere a Repion y nos da su visión.

- ¿Qué exige sacar adelante un proyecto como Repion?

- Bastante esfuerzo, la verdad. Tenerlo presente diariamente, trabajar mucho, pero como es algo nuestro, como nuestra hija, sabemos que es difícil pero estamos encantados de llevarlo a cabo. Y aunque cueste, pues para adelante. A veces sufrimos, a veces tenemos angustias típicas, pero confiamos en lo que hacemos.

- Otro de los cambios ha sido rodearse de un equipo mayor

- Sí. Desde que estamos trabajando con Galerna Norte nos está ayudando a no sentirnos tan solos. Llevarlo solo entre los tres suponía que al final no nos veíamos recompensados. Seguimos haciendo canciones, tocando, grabando, pero si todo eso no llega porque no tienes medios para que llegue a otras personas, acabas cansado de tener que hacerlo todo.

- Visto desde fuera, la gente sigue pensando que es sencillo dedicarse a la música, hacer discos

- No, la gente no tiene idea de lo que supone esto. El esfuerzo, el dinero. Para nosotros esto no es un hobby. Es un trabajo, una dedicación. A la vez estamos haciendo otras cosas, por ejemplo, la mitad de mi día la dedico a trabajar en algo que no tiene nada que ver.

- ¿Algunas bandas tienen claro que la música es solo una parte de su vida. En su caso, ¿aspiran a que la banda esté en el centro de todo?

- A ver, yo tampoco quiero pensar que nuestro proyecto nos va a mantener. Si tenemos eso en la cabeza nos podemos angustiar mucho. Que tu proyecto te dé de comer es súper difícil hoy por hoy. Hay bandas con más recorrido que no pueden vivir de ello. Me gustaría dedicarme a ello, pero no que Repion sea mi sustento.

- Hace apenas unos días publicábamos el artículo 'La banda de los sensibles' en la que se os retrata como parte de una generación con gran peso artístico. ¿Cómo ha evolucionado esa realidad?

- Creo que todos hemos evolucionado. Somos gente motivada que cree en lo que está haciendo. Pienso que es bueno porque somos todos amigos y nos apoyamos mutuamente. Cuando alguien saca algo lo compartimos, estamos pendientes de qué es lo nuevo, qué estamos haciendo. Creo que nos sentimos arropados.

- Hablamos antes de que participaran en el Mad Cool Festival, pero una vez pasado, ¿cómo recuerdan ese momento?

- La experiencia duró no solo el momento del concierto sino todo lo previo. El balance es muy positivo porque gracias a eso, tuvimos un gran altavoz para la banda, nos conoció mucha gente que no nos había escuchado antes. Estar en el cartel, tocar allí, estar entre artistas, poder hablar con gente que admiras...fue toda una experiencia pero estamos de acuerdo en que no queremos presentarnos a ningún concurso que incluya votación popular.

- ¿Por qué?

- No queremos quemar al público. Metimos bastante presión con este tema. Fuimos pesados en el buen sentido pero no nos gusta demasiado demandar.

- Volviendo a mirar hacia 'casa'. ¿Qué han escuchado últimamente que les haya sorprendido?

- La producción de Reed. Me ha gustado mucho. Lo grabaron en Madrid pero son cántabros y estoy súper orgullosa.