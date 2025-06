Ruslana: «Cuando llegó el tren de la música, supe que tenía que subirme con todo»

Sólo tiene 19 años, pero ya dejó claro en 'Operación Triunfo' que va muy en serio. En el escenario es pura dinamita: canta, baila y ... no para quieta. En las entrevistas, es igual: habla con seguridad y naturalidad, como si hubiera nacido para esto. Aún tiene que crecer más, pero promete. Si van a ver a Melendi este sábado en el festival Música en Grande de Torrelavega, no se pierdan el 'show' de Ruslana, que seguro sorprenderá a más de uno.

- Desde que publicó su primer disco, en noviembre, no ha tenido casi ni un solo fin de semana sin conciertos. ¿Qué tal lo está llevando todo?

- La verdad es que todavía no me creo lo bien que ha ido la gira: empezamos con salas pequeñas y poco a poco han ido saliendo muchos más conciertos y hemos tenido que ir saltando a recintos más grandes. Tengo 19 años y todavía quiero experimentar y hacer las cosas que hace la gente de mi edad, pero el hecho de poder dedicarme a la música me parece un sueño. Sé que esto está lleno de momentos increíbles, pero también sé que es un trabajo serio, no todo es color de rosa y hay muchas ocasiones en las que hay que ponerse las pilas. Así es cómo estoy viviendo esta etapa.

- Un día se presentó a un concurso televisivo porque le gustaba cantar y bailar, y al poco tiempo se encontró con que ya tenía un trabajo a tiempo completo.

- Cuando tienes 18 o 19 años, es normal no tener claro a qué quieres dedicarte, porque aún te quedan muchas cosas por vivir. Pero hay cosas que se sienten desde siempre, como que lo tuyo es la música o cualquier otra forma de arte. Empecé a ir a clases de canto cuando tenía cuatro años, así que desde muy pequeña ya se podía intuir por dónde iban los tiros. Cuando por fin me llegó la oportunidad, cuando llegó el tren de la música, supe que tenía que subirme con todo. También sé que, si ahora estoy donde estoy, es en parte gracias a mis padres, que siempre me han apoyado y vieron esto como una salida profesional más, por lo que les estaré eternamente agradecida.

- Qué importante es esto último. Muchas familias prefieren que sus hijos estudien algo seguro, como medicina, y ven la música sólo como un pasatiempo.

- Siempre hablo de lo importantes que han sido mis padres para mí, porque sin su apoyo no estaría aquí. Pero también entiendo a esas familias que prefieren que sus hijos vean la música como un 'hobby' y se centren en algo más seguro. No es nada loco, porque la verdad es que, por mucho que te lo curres, nada te garantiza que vayas a poder llegar a vivir de la música. No basta con tener talento: también influyen otras cosas que no dependen de uno mismo; como estar en el lugar adecuado en el momento justo. Aun así, creo que cuando tienes un sueño, tienes que apostar por él e ir a por todas. Y qué importante es sentirse acompañado en esos momentos. Que tu familia, en vez de frenarte, te diga: «Vale, estudia algo más, pero si tu sueño es la música, estamos aquí para apoyarte».

- Salió de Operación Triunfo (OT) con una base de fans, pero lleva ya más de un año volando sola. ¿Cree que poco a poco va dejando atrás la etiqueta de 'triunfita'?

- Es verdad que gracias al programa empecé mi carrera con una base de 'fans', pero muchas de esas personas son 'fan' de OT, no necesariamente seguidores míos. Eso lo tuve muy claro desde el principio: el concurso te abre muchas puertas, pero luego cada uno tiene que pelear por lo suyo y recorrer su propio camino. Estoy superagradecida con la gente que me sigue desde el principio, pero también sé que aún tengo que recorrer mucho camino y trabajar muy duro, como cualquier artista nuevo.

- 'Génesis', su primer álbum, salió en noviembre. ¿Qué destacaría de él?

- Siento que es un disco que me debía a mí misma, y también a la gente que me ha seguido desde que entré en OT. Siempre dije que mi primer trabajo tenía que ser algo muy personal y con un estilo pop-rock. Estoy muy contenta con el resultado y con cómo está yendo la gira de presentación, porque otra cosa que llevaba tiempo rondando en mi cabeza y que por fin he podido hacer realidad es el hecho de incorporar el baile dentro de un show'rockero', algo diferente y que sorprende.

- Parece que tiene muy claro hacia dónde quiere llevar su carrera: en OT se le vio con ganas de ir por el camino del rock, pero el programa parecía querer encasillarla como una especie de nueva Lola Índigo, más enfocada en el baile.

- ¿Sabes qué pasa? Que nunca dije que no me gustara bailar, y llevo años haciéndolo. Mi madre es bailarina de ballet y, desde que era pequeña, me contagió su pasión por el baile. Soy incapaz de cantar sin moverme. No sé qué pasará en un futuro, qué tipo de música haré o cómo serán mis conciertos, pero sé que el baile siempre va a estar presente de alguna forma en todo lo que haga.

- ¿Cómo lleva eso de ser vista como un referente para tantas personas jóvenes, no sólo musicalmente, sino también por la forma en que, desde el principio, ha hablado sobre su bisexualidad con tanta naturalidad?

- Algunas de mis canciones van dirigidas a chicas y otras a chicos, porque al final, la mayoría de las veces, hablo de cosas que me pasan, y no hay más. Nunca busqué ser un referente, pero entiendo que para mucha gente lo soy, y eso me alegra. Soy muy joven y apenas tuve en quién fijarme, así que me parece genial que hoy en día muchas personas se identifiquen conmigo y se atrevan a expresarse con la misma libertad que yo. Lady Gaga y Freddie Mercury, dos músicos que admiro, siempre se expresaron con total libertad, tanto personalmente como en su música, y eso me parece precioso.