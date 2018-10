Samoah: «Para abrirse camino en la música hay que dar mucho la lata» El trío vizcaíno presenta el sábado a las 21.30 su primer lanzamiento, 'Fight', donde reúnen influencias tan dispares como Michael Jackson o The Police JAVIER GANGOITI Santander Sábado, 6 octubre 2018, 11:52

Han pasado por diferentes grupos en los últimos años, pero ahora que se han reunido parece que han dado con la tecla definitiva. Al menos eso es lo que revela la ajetreada agenda de Samoah, un trío vizcaíno que en menos de un año ya puede presumir de tener preparada una gira por toda España y un buen puñado de seguidores.

Si algo saca en claro a estas alturas Nikola Goñi (batería y vocalista) es la sorpresa generalizada que generan entre su público después de los conciertos. Una respuesta que junto a Aritz Urrutia (bajista) e Ibai Mingo (guitarrista) espera repetir este sábado en Maliaño a las 21.30 horas en la sala La tribu. Será laprimera parada en la gira de presentación de 'Fight', el primer lanzamiento de esta banda que no para de sumar fieles a sus filas.

- Empiezan la gira de presentación de su primer EP en Cantabria ¿Qué puede esperar el público de Maliaño para este sábado?

- El comentario generalizado de la gente después otros conciertos ha sido que no se esperaban encontrar algo así. Se sorprenden de lo cuidada que está la música y lo estudiado que está cada fragmento. Eso, además de viajar con nuestro propio técnico de sonido, logra que el sonido sea inmejorable, tal y como lo queremos. En definitiva, la gente que venga al concierto del sábado puede estar segura de que se va a sorprender.

- Ese sonido delata multitud de influencias distintas. ¿Cuál sería la más sorprendente?

- Hay una que nos engloba a los tres componentes y creemos que es la más palpable del disco: Michael Jackson. En cualquier caso, tenemos muy presente el funk, la música negra y por supuesto el rock. Venimos de sonidos muy diferentes: desde Jamiroquay hasta Muse, pasando por The Police y otras bandas. Al final, cuando nos preguntan qué estilo tocamos siempre dejamos esa decisión en manos del oyente para que lo valore por sí mismo. Después de todo, cuando componemos nos inspiramos en el ritmo 'bailongo' de una canción, por ejemplo, o en la forma de cantar de esta otra. Al final se mezcla todo eso y el compendio de todo queda reflejado en este EP.

- Ese compendio esta teniendo un éxito importante para ser su primer trabajo.

- Eso parece. Estamos sorprendidos de la reacción que el público está teniendo. Hemos vendido todo los CD que hemos sacado sin empezar siquiera la gira. Familiares y amigos vienen un día y nos dicen que les demos diez discos más, que lo han puesto en el trabajo y sus compañeros quieren otro. Es algo que nos sorprendente mucho y que a ninguno nos había pasado antes en otras bandas.

- Parece que han dado con la tecla. ¿Se atreve a dar un consejo a los músicos que aspiren a hacerse un hueco?

- Es difícil no caer en los tópicos, pero lo cierto es que hay que invertir muchas horas y trabajar mucho. Mucha gente dice que hay que tener suerte, pero nosotros creemos que hay que buscarla. Esa es solo una parte. Detrás de la música hay un trabajo enorme y fundamental para abrirse camino: ponerse en contacto con la prensa, estar presentes en Spotify, Youtube, en todas las redes, además de dar mucho la lata en diferentes lugares. Después de todo, si crees en el producto lo único que tienes que hacer es que te hagan caso. En el pasado hemos hecho lo mismo con productos en los que quizá no creíamos tanto, y eso se refleja en los resultados. Ahora, sin embargo, el disco está funcionando muy bien y creemos que estamos en el buen camino.

- ¿Ese camino pasa necesariamente por componer en inglés?

- Hacemos música en inglés en primer lugar porque prácticamente el 100% de la música que escuchamos está en esta lengua. Nos parece un idioma muy sonoro y fiel a la musicalidad que queremos lograr en cada canción. Apreciamos el mensaje que podemos transmitir con el español, y de hecho no lo descartamos para el futuro. Sin embargo, nos consideramos músicos antes que poetas, y por ello premiamos el color que conseguimos con el inglés antes que el mensaje que podamos transmitir con el castellano. En definitiva, el ingles se amolda mucho mejor a la música. También ayuda a cosechar seguidores en todas partes del mundo. Siempre ha sido un tema de debate en el grupo. Seguro que si cantáramos en castellano, nos recordarían la cantidad de oportunidades que tendríamos si nos pasáramos al inglés. Nos ha generado dudas, pero hemos optado por ese camino.

- Parece que tres componentes les basta para lograr un sonido muy compacto. ¿Cómo consiguen trasladar eso al directo?

- Hoy en día, la tecnología está tan avanzada que un artista puede sonar en directo como quiera sin ningún problema, aunque esté solo. A nosotros siempre nos resultó muy atractiva la formación de trío, nos hacía sentir cómodos. Reconozco que no teníamos claro si queríamos meter o no a un cuarto miembro en la banda, pero también es cierto que no es nada fácil conseguir la química musical y personal necesaria para ello. Por eso optamos por otra vía: cuando se da el caso y necesitamos un violín para el directo, por ejemplo, para una canción, lo reproducimos a través de un ordenador, sin perder nunca la esencia del trío. A eso hay que añadir lo mucho que nos gustan otros tríos como The Police. Es una formación que nos transmite mucha magia. Además, por qué no decirlo, resulta muy vistoso en el escenario. Más teniendo en cuenta que el batería y el cantante son la misma persona, algo muypoco habitual.

- ¿Cuánto trabajo, no?

- Ya lo había hecho en otras bandas, y lo cierto es que hay que meter muchas horas de trabajo. Las líneas de batería de 'Fight' están muy enfocadas precisamente a llevar el ritmo de forma discreta, sin tapar el trabajo vocal. Eso requiere un esfuerzo enorme. Además, siempre puedo contar con que tanto Aritz (bajista) como Ibai (guitarrista) hacen cantidad de coros. En ese sentido, puede que el cantante sea yo, pero sus voces me apoyan constantemente.