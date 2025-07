Álex Gómez Magaldi Viernes, 18 de julio 2025, 07:16 Comenta Compartir

Aunque el Sonórica aún no ha abierto sus puertas, la organización ya trabaja en la próxima edición y, como desvela Ernesto Castañeda, una de las personas al frente del proyecto, «la mitad del cartel del año que viene está ya cerrado».

El público, muchas veces, no es consciente del trabajo que implica un evento de estas características. Sólo esta semana, coincidiendo con la celebración del festival, más de 400 personas estarán volcadas en que todo salga bien: desde la seguridad hasta la producción técnica y la atención al público.

- Con tanto trabajo previo, ¿los últimos días son los más frenéticos o es más una cuestión de supervisar que todo fluya y resolver imprevistos puntuales?

- Es curioso, porque trabajamos durante muchos meses en la organización del evento y, cuando llegan las semanas previas, se mezcla esa tensión agradable de ver cómo todo lo que has hecho da sus frutos y la sensación de estar llegando a la meta. Incluso aparece un pequeño duelo, porque trabajas 363 días al año para un festival que dura sólo dos. Aún no hemos abierto puertas y ya llevamos un tiempo con la vista puesta en 2026.

- ¿Han pensado ya en qué grupos o artistas quisieran que formen parte del cartel de la próxima edición?

- La mitad del cartel ya está cerrada: hay artistas con los que aún no hemos firmado un contrato, pero con los que llevamos tiempo hablando y queremos contar. Durante el año, asistimos a muchos conciertos y hablamos con artistas y sellos; a veces descubrimos alguna banda pequeña que nos llama la atención y decidimos traer aquí, y otras veces algún artista nos cuenta que va a hacer una gira y automáticamente pensamos en él para el festival.

- ¿Les ha pasado alguna vez que apostaron por un artista pequeño y después acabó explotando?

- La contratación de Rigoberta Bandini en 2022 la cerramos muchísimo antes del concierto, cuando ella aún no había explotado del todo. Fue una apuesta que terminó siendo todo un éxito. No creo que lo hagamos mejor o peor que otros eventos musicales, pero a veces se alinean los astros, como me pasó hace unos meses con Ultraligera, que tocaron en el último festival Indiferente y que el verano que viene estarán en todas partes.

- Aparte del festival Indiferente y del Sonórica, ¿en qué otros proyectos culturales o musicales participa?

- No me considero un empresario de espectáculos, pero la música me apasiona y, al final, estoy involucrado en varios proyectos, como el festival Indiferente y Swingadelia, un evento que me permite traer a Cantabria artistas nuevos o diferentes que me encantan.

- En Sonórica siempre incluyen alguna propuesta diferente, inesperada, como lo que hicieron con Melendi el año pasado.

- Lo cierto es que siempre intentamos incluir cosas que rompan esquemas, como King África, a quien llevábamos tres años queriendo traer. Además, lo hemos puesto entre los conciertos de Dani Fernández y Love of Lesbian, porque estamos seguros de que su actuación será uno de los momentos más memorables de esta edición. Nuestra intención siempre ha sido dejar atrás los prejuicios y crear un espacio donde el público pueda divertirse, desconectar y disfrutar en un ambiente agradable. Y parece que la gente está de nuestro lado, porque a pocas horas de abrir puertas, las entradas de día están casi agotadas.

- Aunque Sonórica es relativamente joven, ¿ha habido alguna edición o momento que les hiciera sentir que el proyecto ya se había asentado como una propuesta interesante?

- Hay algo que no trascendió mucho, pero un día antes de su concierto aquí, C. Tangana tocó en Lisboa y tuvo un problema logístico que casi le impide venir. Tuvimos que mover cielo y tierra para que él y su equipo llegaran a tiempo a Castro Urdiales. Hubo momentos de mucha tensión, pero al final el concierto se celebró, y fue algo mágico que nunca olvidaremos. Cuando la madre de C. Tangana salió a escena para darle un ramo de flores por su cumpleaños, y Niño de Elche se puso a cantarle el cumpleaños feliz, me di cuenta de que habíamos sido partícipes de algo especial, y que en ese escenario tenían que pasar muchas más cosas así.

- ¿Fue una situación excepcional o se producen casos así de forma más habitual de lo que parece?

- Hay algo que es imposible de controlar: durante estos meses, muchos artistas van de un festival a otro. Puede que ayer alguien estuviera tocando en el FIB de Benicàssim y hoy tenga que actuar aquí. Y claro, puede pasar cualquier cosa, desde que tenga un accidente con la furgoneta hasta cualquier otro imprevisto que le impida llegar a tiempo.

- Montar un festival como el Sonórica parece una tarea titánica.

- Llevamos ya once días en Castro Urdiales preparando todo, para que en unas horas se genere la magia. No sé exactamente cuánta gente va a trabajar aquí durante estos días, pero van a ser más de 400 personas. Además de un evento musical, este festival es una acción turística en sí mismo, ya que no sólo atrae público de Cantabria, sino también a mucha gente de fuera. Sólo nos queda esperar que el tiempo nos acompañe y que todo salga a las mil maravillas.

- De todos los artistas que estarán este año en Sonórica, ¿a quién tiene más ganas de ver?

- Esto ya es algo personal, pero me fascina la evolución que Viva Suecia ha tenido últimamente, tanto en letras como en sonido, y tengo muchas ganas de ver su directo. También me ilusiona ver a Carlos Ares, porque le conozco desde hace años, está en un momento clave de su carrera y quiero ver lo que es capaz de hacer en un escenario grande. La verdad es que esos son los dos primeros nombres que me han venido a la cabeza, pero en el cartel del festival hay muchas cosas que me parecen superinteresantes.