Templeton: «No sabemos cuál va a ser el siguiente concierto, ni si la actuación en Torrelavega va a ser la última» La banda cántabra vuelve a los escenarios y actuará este jueves en la primera jornada del Soundcity ÁLEX GÓMEZ MAGALDI Jueves, 15 agosto 2019, 08:26

Los componentes de Templeton no han dado ningún concierto juntos en el último año. Desperdigados por el mundo, sus vidas han ido tomando caminos diferentes. Por eso, su actuación este jueves en la primera jornada del festival Torrelavega Soundcity es especial tanto para la banda como para el público, una oportunidad única para volver a ver al grupo sobre los escenarios.

La formación se ha atrincherado en una buhardilla de la capital del Besaya para preparar una fecha especial. Javier Carrasco —conocido artísticamente como Betacam—, que asume las funciones de teclista y compositor en la banda, lo tiene claro: «Ha sido maravilloso volver a reunirse, nos estamos enamorando de nuevo de nuestras canciones».

- Se cumple una década de la publicación de vuestro álbum de debut.

- Que diez años después estemos tocando en casa es genial. Es un momento único, ya que no sabemos cuál va a ser el siguiente concierto, ni si la actuación que vamos a dar va a ser la última. Nunca nos hemos planteado esas cosas y tampoco somos de hablar mucho entre nosotros. Además está el hecho de tocar en las fiestas de nuestra ciudad, rodeados por nuestra familia y nuestros amigos. Haremos un repaso a través de todos nuestros discos, pero sobre todo tocaremos temas del último, que no hemos tenido ocasión de lucirlo demasiado en directo.

- En una ocasión dijo que Templeton era una eterna promesa...

- No somos las únicas promesas, ya que parece que en este inframundo de la música alternativa hay grupos que prometen y prometen, pero que de repente llega un punto en el que tienen cuarenta años y siguen prometiendo. Hay muy poca gente que le dé oportunidades a las eternas promesas. La gente que organiza el festival Torrelavega Soundcity sabe muy bien lo que cuesta sacar el hocico y es genial el equilibrio que siempre tienen en sus carteles, apostando por bandas grandes, bandas pequeñas y dando la oportunidad a la gente de escuchar cosas diferentes.

- En el festival también estará la banda malagueña Airbag, un grupo que después de dos décadas sobre los escenarios, por fin ha logrado el reconocimiento de la crítica y del público.

- Hay grupos que llegan a donde se merecen a base de fuerza e insistencia. Airbag es un caso claro. Otro ejemplo es la formación británica Pulp, que ya llevaba quince años de carrera antes de triunfar en los noventa. Nosotros nunca hemos querido vender nuestro alma al diablo por funcionar comercialmente: algunas veces nos ha ido mejor y otras peor, pero estamos satisfechos con todo lo que hemos hecho.

- Ahora que ha vuelto a revisitar las canciones de Templeton, si tuviera que elegir una, ¿con cuál se quedaría?

- 'Marzo mayea' no es nuestra canción más representativa, y encima es larguísima, pero para nosotros es especial. Siempre he pensado que tenemos un pelín de ambición artística y en muchas ocasiones no queremos simplemente tocar tres acordes, sino que queremos ir un poco más allá, y así fue como acabamos haciendo un tema de casi diez minutos. También tenemos canciones de guitarras de tres minutos. Dentro de un mismo disco intentamos no hacer dos temas iguales: nos aburrimos rápido y necesitamos otros estímulos para componer nuevas canciones. Eso sí, con veinte años eres una esponja y coges todo tipo de estímulos, ahora cada vez nos cuesta más cambiar de piel.

- En su caso, como músico tiene otros proyectos además de Templeton y cambia mucho de piel entre ellos con estilos bastante diferentes.

- Tengo una canción en solitario que se llama 'Chacal' y que empezó siendo un tema de pop rock que compuse para Templeton. Al final me la quedé yo y tomó matices electrónicos. Hay temas que escribo para Templeton y no cuadran, pero que al final tienen cabida en mi proyecto en solitario. O a veces directamente compongo para mí. Sí que hay un poco de transfuguismo.

- ¿Qué roba su tiempo actualmente? ¿Vamos a tener nuevas noticias suyas próximamente?

- Con lo que más a tope estoy ahora es con mi proyecto en solitario, creo que es el momento. Mi intención es grabar temas sueltos en invierno, y el año que viene me gustaría grabar ya el segundo disco. Además, soy parte de Rusos Blancos y toco con Tulsa, con Lidia Damunt, con El Palacio de Linares y con la Estrella de David. No sé cómo, pero me da la vida.