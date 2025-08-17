La Feria Internacional del Disco y Coleccionismo suma 16 expositores

Dieciséis estands nacionales e internacionales, charlas, exposición, DJ's, música en directo y presentaciones de libros, en un exhaustivo programa de actividades paralelas en seis ... espacios -el nuevo local de vinilos, Supersonic; Little Bobby, la Sala Niágara, Librería Gil, Moondog, todos ellos en Santander, y, en la región, Dolce & More (Cabezón de la Sal)-, configuran la oferta de la novena edición de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo de Santander. Desde el próximo martes, día 19, al domingo 24 tendrá lugar la tradicional cita en la Plaza Alfonso XIII y en horario de 11 a 14 y de 17.30 a 21.30 horas. Organizada por Los Huesos de Portobello, la feria cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. Esta edición contempla la presencia de nuevos estands, alcanzando por primera vez los 16 expositores. Las actividades paralelas ya tuvieron dos precedentes y se prolongarán, ya fuera del tiempo de feria, hasta el domingo 31.

La cita expositora monográfica tendrá como eje el mundo del cine. Pósteres, figuras de coleccionismo, fotocromos firmados (caso de Tippi Heddern, actores de series...), más ediciones limitadas. La feria reivindica la valía de las bandas sonoras y la música de cine a través de todo el material que lo rodea. Bandas sonoras, de lo más conocido a auténticas rarezas del underground, hasta mercadotecnia cinematográfica y figuras de coleccionismo, pasando por carteles y curiosidades.

El resto de estands ofrecerán una vez más miles de referencias en sus diferentes formatos y estilos: pop, rock, indie, blues, hard rock, heavy, jazz, bebop, flamenco, música francesa, italiana, clásica, country, americana, folk... material de los artistas mediáticos de las últimas décadas y de los minoritarios y difíciles de encontrar. Vinilos, CDs, DVDs, libros, camisetas, chapas, láminas, cintas de cassette, películas en formato DVD y Blu Ray... ediciones en pequeño y gran formato, y, al igual que en anteriores ediciones, una oferta que engloba música de todas las épocas y estilos.

En el nuevo local Supersonic Discos Felipe Cabrerizo presentará el libro 'Et Moi. Et Moi. Et Moi. Memorias, Jacques Dutronc'

Las actividades dieron comienzo el pasado martes con el directo del grupo japonés de rock psicodélico To Yo en la Sala Niágara, y la presentación de uno de los libros musicales de este año, 'Honky Tonk Héroes. Los forajidos del country' (Sílex Ediciones) en la Librería Gil con la presencia de su autor, el escritor y periodista, Javier Márquez Sánchez y con Pedro L. Madrazo como presentador, con una gran respuesta de público. Durante la semana de la feria continuarán las actividades, tanto en el recinto de Farolas, como en los citados espacios de la ciudad.

El martes, cita inaugural, de 11h a 14h estará Bone Machine DJ con una explosivo cóctel de jazz en la onda de Nueva Orleans, Dixieland, bebop, cool jazz, hard bop, free jazz, ... sin olvidar los clásicos que sentaron las bases del género. Un repaso ecléctico.

En el nuevo local santanderino del vinilo, Supersonic, en la calle San Francisco, se presentará el libro 'Et Moi. Et Moi. Et Moi. Memorias, Jacques Dutronc' (ediciones Monstruo Bicéfalo), con la charla a cargo de Felipe Cabrerizo, editor y traductor del título. Y, tras la presentación, pinchará una granada selección de música francesa de los sesenta. El incombustible periodista y escritor donostiarra, realizador del programa radiofónico de culto Psycho Beat!, puso en marcha la colección de Libros cuya última entrega es la traducción de 'Et Moi....'. Amigo de juventud de Johnny Hallyday, compañero de borracheras de Serge Gainsbourg, pareja de vida de Françoise Hardy, Dutronc es una figura clave para entender la cultura popular francesa.

Ampliar Piedras Negras, que acaban de publicar 'Onyx', actuarán en el Niágara.

El miércoles se ha programado precisamente al DJ Pyscho Beat y de Galerías Preciados, proyecto de música pop con sintetizadores. Y en Librería Gil presentación del libro 'Hispavox. El sonido de una época' (Lenoir Ediciones) con la presencia de su autor, el santanderino José María Díez Monzón, acompañado por el propio Felipe Cabrerizo.

Por la noche, concierto gratuitito de Vito Bardal, Piedras Negras y The Rioseco Band. La Sala Niágara acogerá el concierto desde las 21 horas. Ante la demanda del público, la organización ha diseñado un cartel con estas tres jóvenes bandas de la región. Todas ellas englobadas dentro del gran abanico del rock en sus diferentes vertientes.

Un cruce de caminos en el que se encuentran el blues, el country, la americana y el rock and roll, en la Calle del Sol, El mono que chilla se ha convertido en un local icónico para los amantes de la buena música. Y El agujero radio - Live Show. Durante dos horas, Álvaro Sanz convertirá su cabina en un puente sonoro entre la feria y las ondas, firmando en directo la apertura de la nueva temporada de 'El Agujero Radio'.

El Vidocq (Francia) amante del vinilo y espectacular DJ es el protagonista de la jornada del viernes, primero en la feria y después en Dulce & More, en Cabezón de la Sal. Una de las novedades de esta novena edición es la de «trasladar alguna de las actividades paralelas a otros puntos de la región».

Ya el sábado cita con el DJ Popissimo (Francia) otro profesional del vinilo y de calidad contrastada en diferentes locales europeos. Su selección es retro y groovy, con fabulosos vinilos y «una selección original de early funk... discos raros de portadas siempre sorprendentes». Siguiendo con las novedades de esta novena edición, la feria dedica las dos jornadas de Djs internacionales a una sesión conjunta de El Vidocq y Dj Popissimo, en el Moondog.

En la jornada final del 24, en el recinto de la feria, doble propuesta con Redneck Soul DJ y su cuidada selección de música negra; y Super Poly, desde los 80, pasando por cabinas de Santander, principalmente y diversos locales españoles. Al igual que en años anteriores, a lo largo de la feria y en la Plaza Alfonso XIII, habrá diferentes actuaciones musicales al mediodía a modo de showcases. Entre las bandas invitadas estarán Los Blue Yeyés, Código cero o Escuela de Calor. No obstante, la programación de la feria continuará hasta el domingo 31, día en que el grupo italiano Lovesick llevará su directo a El Almacén de Little Bobby.