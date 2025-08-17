El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Vidocq estará presente en Cabezón de la Sal, en las actividades paralelas que la Feria traslada a la región. DM

La Feria Internacional del Disco y Coleccionismo suma 16 expositores

La cita santanderina en la Plaza Alfonso XIII, en su novena edición, desde el martes y hasta el domingo 24, contará con actuaciones y se trasladará a la región

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

Dieciséis estands nacionales e internacionales, charlas, exposición, DJ's, música en directo y presentaciones de libros, en un exhaustivo programa de actividades paralelas en seis ... espacios -el nuevo local de vinilos, Supersonic; Little Bobby, la Sala Niágara, Librería Gil, Moondog, todos ellos en Santander, y, en la región, Dolce & More (Cabezón de la Sal)-, configuran la oferta de la novena edición de la Feria Internacional del Disco y Coleccionismo de Santander. Desde el próximo martes, día 19, al domingo 24 tendrá lugar la tradicional cita en la Plaza Alfonso XIII y en horario de 11 a 14 y de 17.30 a 21.30 horas. Organizada por Los Huesos de Portobello, la feria cuenta un año más con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. Esta edición contempla la presencia de nuevos estands, alcanzando por primera vez los 16 expositores. Las actividades paralelas ya tuvieron dos precedentes y se prolongarán, ya fuera del tiempo de feria, hasta el domingo 31.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  2. 2

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  3. 3 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  4. 4 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  5. 5 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  6. 6

    Estreno de nueve
  7. 7 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  8. 8

    Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  9. 9

    Los Campos de Sport hacen el agosto
  10. 10

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Feria Internacional del Disco y Coleccionismo suma 16 expositores

La Feria Internacional del Disco y Coleccionismo suma 16 expositores