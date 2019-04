Cinco países unidos por la electrónica Este martes se ponen a la venta las entradas para Unite Tomorrowland Barcelona que conectará con Portugal, Malta, Grecia y Bélgica DMÚSICA * Martes, 16 abril 2019, 08:47

Más de 45.000 personas se dieron cita en 2017 en Santa Coloma de Gramanet hace dos años. Los seguidores de la música electrónica acudían a la llamada de Tomorrowland, el festival con sede en Bélgica que llegaba hasta Barcelona bajo el nombre de Unite.

El próximo 27 de julio se repetirá esta conexión, con la tercera edición del festival para el que las entradas se ponen a la venta este martes, a partir de 40 euros.

Unite with Tomorrowland conectará al público desde Grecia, Malta, Portugal y España con Tomorrowland en Bélgica. El festival trae este verano el circo a la ciudad condal con un nuevo show, The Amicorum Spectaculum. Un nuevo escenario con decoraciones de fantasía, asombrosos efectos especiales e increíbles laser show, fuegos artificiales para dar forma a un espectáculo absolutamente único.

Unite with Tomorrowland se caracteriza por ser un evento híbrido en el que se combinan las actuaciones en vivo de grandes DJs nacionales e internacionales en el escenario de Barcelona con la conexión vía satélite con el escenario principal de Tomorrowland.

El line up sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del festival y se desvelará en las próximas semanas. Recordamos que, en la pasada edición, las actuaciones estelares de Steve Aoki, Galantis y Steve Angello, entre muchos otros DJs, hicieron vibrar a los asistentes en Santa Coloma de Gramenet, que también enloquecieron con las actuaciones de Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike y Afrojack, sincronizadas a la perfección con el escenario principal de Tomorrowland.

El festival se celebra en la ciudad belga de Boom desde 2005 y este año celebra su quince aniversario.

Tomorrowland es un festival de música que se celebra en Bélgica. Está ubicado en un paraje natural en la ciudad de Boom, Bélgica. Tomorrowland se organiza desde 2005 y se ha convertido en uno de los festivales de música más importantes y espectaculares del mundo.

Tomorrowland celebra su 14 aniversario en 2019 y eso da lugar a celebrarlo con una temática completamente nueva: 'El Libro de la Sabiduría: El Regreso' ('The Book of Wisdom: The Return') acompañado de un impresionante escenario principal así como un increíble cartel de más de 1.000 artistas. Serán dos fines de semana, del 19 al 21 de julio y del 26 al 28 de julio. Durante ese tiempo, más de 400.000 personas entrarán a los «terrenos sagrados» del evento.