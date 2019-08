Facua denuncia a 40 festivales de música por no dejar introducir comida y bebida del exterior Facua En la lista se encuentra Cyclop2014 la promotora del Reaggeton Beach, celebrado por primera vez en Santander DMÚSICA * Martes, 13 agosto 2019, 18:20

¿Es correcto entrar a un espectáculo musical con comida o bebida del exterior? Puede ser discutible, pero también legal. Al menos es lo que argumenta Facua, que ha cargado contra 40 festivales de música que se celebran por el territorio nacional. O, más bien, contra sus empresas organizadoras.

Es el caso de Cyclop2014 SL, promotora del Reggaeton Beach Festival que se celebra en varias ciudades españolas, entre ellas Santander, que el pasado mes de julio acogió la primera (y multitudinaria) edición de este festival en Cantabria. Se suma a los otros 42 eventos celebrados en nueve comunidades autónomas y a los que llegarán en las próximas semanas, con carácter preventivo; el Abeja Rock, que tendrá lugar el 17 de agosto en la localidad salmantina de Béjar y el No Sin Música, que se celebrará en Cádiz del 15 al 17 de agosto.

«Pese a que desde finales de los años 90 las autoridades de consumo a nivel estatal y autonómico han consensuado en repetidas ocasiones que estas prácticas son ilegales - señalan- FACUA considera lamentable que no actúen ante unas irregularidades que se producen en numerosos eventos musicales, cines y parques de atracciones«.

Desde la organización de consumidores consideran que al no imponerse multas contundentes desde las administraciones de protección al consumidor autonómicas, «se está facilitando que las empresas inflen sus beneficios al provocar que los usuarios tengan que adquirir la comida y bebida en los establecimientos de los propios recintos, a precios que además son generalmente muy elevados».

En el caso del Reaggeton Beach Festival, si bien no se podía acceder con comida del exterior, sí estaba permitido entrar y salir del recinto tantas veces como se desease, por lo que no existía obligatoriedad de limitarse a consumir las opciones facilitadas por el propio festival.

Hasta la fecha, la única administración que ha comunicado a FACUA la imposición de una multa ha sido el Instituto de Consumo de Extremadura, que tras la denuncia de la asociación multó con 3.005 euros a un cine de Badajoz, Multicines España, por infracción grave de la normativa de defensa del consumidor.

«Clausulas abusivas»

FACUA advierte de que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera es una cláusula abusiva según el artículo 82.1. Concretamente, ese artículo afirma que «se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato«.

De la misma manera, la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano ejecutivo de la Conferencia Sectorial de Consumo, estableció en su consulta número 5 del año 2000, relativa a esta limitación del derecho de admisición en los cines, que «las cláusulas en las que se impone al consumidor limitaciones en orden a la adquisición de los productos sin fundarse en circunstancias objetivas, deben ser consideradas abusivas».

La misma Comisión, en la que participan el Ministerio de Sanidad y Consumo y las autoridades de consumo autonómicas, ya indicó en su consulta número 53 de 1998 que «puede señalarse que la prohibición de introducir bebidas y alimentos del exterior, cuyas características no comportan ningún riesgo o problema objetivo y que en muchas ocasiones se venden en el propio establecimiento –en ocasiones a precios más elevados- pudiera constituir una cláusula abusiva (...), que entiende como tales aquellas cláusulas que perjudiquen, de manera desproporcionada o no equitativa, al consumidor, o comporten una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en perjuicio de los consumidores y usuarios«.

FACUA también señala que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sobre la prohibición de entrar a los cines con comida y bebida, recoge que «resulta irrazonable entender la limitación de la capacidad de elección del consumidor» y que «si se limita la posibilidad acceder a la sala en función de la procedencia de los productos y sólo se pueden consumir los adquiridos en su interior, resulta que de manera indirecta se está imponiendo que utilice servicios que en principio no ha solicitado pero que se ve forzado a pedir a la propia empresa».

FACUA recomienda a los usuarios que se encuentren con esta limitación ilícita del derecho de admisición en festivales, conciertos, cines o parques de atracciones que procedan a denunciarla, para lo que pueden pedir y tramitar la hoja de reclamaciones en los establecimientos o presentar un escrito con la denuncia a la administración de consumo de su comunidad autónoma. Asimismo, la asociación invita a los afectados a que le den a conocer estas irregularidades para proceder a interponer denuncias de oficio ante las autoridades competentes.