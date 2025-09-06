El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El guitarrista brasileño afincado en España David Tavares. DT

El Festival Internacional de Música Étnica pone hoy ritmo a Liébana

El recinto ferial de Potes acoge hoy sábado un mercado de artesanos y los conciertos de David Tavares y Kaïro Band

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El recinto ferial de Potes acoge hoy sábado la segunda edición del Festival Internacional de Música Étnica, Fimec. El programa de la jornada comenzará a ... mediodía, con el mercado de artesanos, que se prolongará hasta el comienzo de los conciertos. A las 21.00 horas actuará el guitarrista David Tavares en formato trío uniendo música de España con música brasileña. Originario de Brasil, lleva más de 30 años en España, donde ha colaborado como guitarrista con Paquito D'Rivera, Diego el Cigala, Pasión Vega, Carmen Linares o Pastora Soleentre otros. A continuación actuará Kaïro Band, grupo liderado por Soulymane, que se compone de músicos y artistas de la diáspora africana, que fusionan ritmos tradicionales de afro folklore, afrobeat, reggae y toques latinos. Todo ello con entrada gratuita.

