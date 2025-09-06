El Festival Internacional de Música Étnica pone hoy ritmo a Liébana

El recinto ferial de Potes acoge hoy sábado la segunda edición del Festival Internacional de Música Étnica, Fimec. El programa de la jornada comenzará a ... mediodía, con el mercado de artesanos, que se prolongará hasta el comienzo de los conciertos. A las 21.00 horas actuará el guitarrista David Tavares en formato trío uniendo música de España con música brasileña. Originario de Brasil, lleva más de 30 años en España, donde ha colaborado como guitarrista con Paquito D'Rivera, Diego el Cigala, Pasión Vega, Carmen Linares o Pastora Soleentre otros. A continuación actuará Kaïro Band, grupo liderado por Soulymane, que se compone de músicos y artistas de la diáspora africana, que fusionan ritmos tradicionales de afro folklore, afrobeat, reggae y toques latinos. Todo ello con entrada gratuita.

El festival que ahora se desarrolla en Potes comenzó en realidad muy lejos de aquí. En Chiclana de la Frontera, para ser exactos. Andrea Morpurgo, precursor de la iniciativa, reside en el valle de Liébana desde hace una década, y este lugar reúne para él todas las características para apostar por un formato que une diversidad, compromiso y cultura.

Fimec comenzó siendo solo música y poco a poco fue incorporando propuestas; cine, talleres, exposiciones, danza, circo, mercados artesanales, espacios culinarios con gastronomía de todo el mundo y también espacios para las ong.

Por si todo ello no fuera suficiente, decidieron también crear sus propias producciones musicales. A partir de las experiencias de Morpurgo en los años 70, plantearon unir a varios músicos que no se conocían ni habían trabajado antes juntos y dejar que la creatividad tomase la forma que tomase. «Fue un espectáculo de tres horas que resultó todo un éxito y nos dio más motivación», dice el inquieto promotor.

Nacerían tras esta premisa, 'La noche mágica de África', 'La noche mágica del Mediterráneo' o 'La noche mágica de las mujeres'. Organizaron el certamen nacional Sin Fronteras, un concurso de grupos con propuestas étnicas que alcanzó cotas internacionales. «Hasta de la Isla de Pascua nos llegó una maqueta», rememora Morpugo. Por sus escenarios pasaron Eliseo Parra, Javier Ruibal, Atlántica, Manu Gallo, Nino Galiza, Karl Potter, Mamani Keita, Antonio Lisana...

Fimec estuvo presente en el germen de la ley sobre músicas en España que promovió el Inaem, lo que consideraron «una recompensa a todos nuestros esfuerzos».

El festival es y será gratuito, defiende el promotor, «porque la música como esta no tiene otros medios de darse a conocer como la comercial». Así, «el día que se imponga el pago, dejaré de hacerlo; mi propósito es claro». Frente a la estigmatización de la inmigración que promueven discursos polarizantes, «la fórmula de dar a conocer la cultura es una manera de informar».

Lo que Morpurgo notó en Potes en la primera edición fue una celebración del trabajo realizado y de los músicos que participaron. Y no se guarda agradecimiento para el equipo que colaboró en el desarrollo. Fue una experiencia iniciática positiva y cree que con un poco de apoyo en el futuro, podría convertirse en una referencia nacional «y una aportación a la dinamización económica de la comarca».