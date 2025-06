Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 18 de junio 2025, 09:34 | Actualizado 09:43h. Comenta Compartir

Un entorno único y un cartel internacional. En un mapa de festivales que salpimentan el verano nacional, Pirineos Sur cuenta con dos elementos que hacen de la cita un evento único.

El único festival con un escenario flotante en cuyas aguas desemboca cada año un crisol de los ritmos de todo el mundo se presenta este año haciendo honor a ese enfoque multucultural. La XXXII edición del Festival Internacional de las Culturas, que se celebrará del 10 al 27 de julio en el emblemático pueblo de Lanuza, en pleno Pirineo aragonés, promete ser una de las más potentes de los últimos años, con propuestas tan interesantes como Los Tigres del Norte, Michael Kiwanuka, Zaz, Ben Harper & The Innocent Criminals, Julieta Venegas, Residente, Viva Suecia, Ara Malikian, Amaia, La Perra Blanco, Quique González, Yerai Cortés, Puro Relajo y Valeria Castro. Tal es la respuesta que tanto la noche del concierto de Amaia y Valeria Castro y la combinación de Viva Suecia y Ultraligera, ya han colgado el cartel de completo. Las entradas están a la venta en la web del festival.

10 al 13 de julio: Los colores y sonidos del mundo

Pirineos Sur abrirá el jueves 10 con una de las bandas más reconocidas y exitosas de México y que ya demostró su magnífico directo en el festival allá por el año 2003: Los Tigres del Norte. Tras grabar más de 55 álbumes y vender más de 30 millones de copias, después de 14 años regresan a España con su inconfundible mezcla de corridos, cumbia y rancheras. Como antesala, la banda navarra Puro Relajo, referente en nuestro país de la música mexicana y la música popular de todos los tiempos, presentarán su espectáculo Un brindis por la vida.

Al día siguiente, el viernes 11, se estrenará en Lanuza Michael Kiwanuka. Con álbumes aclamados como Kiwanuka o Love & Hate, y galardones como el Mercury Prize, su música es un viaje emocional que explora el amor, la identidad y la resiliencia. El pantano de Lanuza se llenará de esa atmósfera cálida y poderosa que solo un artista como él es capaz de aportar con las canciones de su más reciente trabajo: Small changes. Abrirá esa velada La Perra Blanco, una de las artistas más importantes del rock and roll patrio del momento.

La jornada del sábado 12, que aún estaba por desvelar, será una noche típicamente de Pirineos Sur. Toquinho, una de las voces más importantes de la bossa nova regresa a Lanuza para hacer un recorrido por las canciones que han marcado su camino de 60 años de éxitos. Acompañado por Camila Faustino, será, además, una noche para rendir homenaje a amigos, compositores y colaboradores que han contribuido en su carrera.

También repetirá Natalia Lafourcade, que ya encandiló al público del festival en 2013. La mexicana es una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Cantante, compositora y productora ha sabido fusionar géneros como el folclore, el bolero, el rock y el pop para crear un sello único que traspasa fronteras. Desde su primer álbum homónimo en el 2002 ha ganado múltiples premios Grammy y Latin Grammy y ha construido una carrera sólida, con éxitos como Hasta la raíz o Un canto por México.

El domingo 13 el artista Ara Malikian convertirá las estrellas del cielo que cubren el escenario natural en su propio pentagrama, listo para demostrar su dominio del violín y su pericia para mezclar música clásica, rock y jazz. A la noche se unirá la siempre inquieta Maika Makovski, que presentará su nuevo y aplaudido trabajo en formato acústico, Búnker Rococo. 20 años de carrera y ocho discos a cada cual mejor posicionada como una de las voces más importantes de la escena rock del momento.

18 al 20 de julio: Tradición, guitarras y futuro

El segundo fin de semana comenzará el viernes 18 con las actuaciones de Delaporte y Juanjo Bona. El que fuera finalista de 'Operación Triunfo 2023′ y ganador de 'Jotalent', acaba de lanzar su primer álbum, Recardelino, con el que reinterpreta de una manera muy personal el folclore aragonés. Delaporte traerá a Lanuza su quinto álbum de estudio Aquí y ahora, con el que llenarán de energía y baile el anfiteatro. Con su nuevo disco, el dúo redobla su pasión por el techno y la cultura de club.

El sábado 19 actuarán dos de las artistas femeninas más relevantes del país en este momento: Amaia y Valeria Castro. La pamplonesa se estrena en Lanuza para desplegar su encanto y estilo inigualable y presentar su esperado nuevo disco, Si Abro Los Ojos No Es Real. Por otro lado, hace un par de ediciones una joven promesa llamada Valeria Castro encandiló al público de Pirineos Sur con su voz aterciopelada y una colección de canciones que apelaban a la tradición desde una visión actual. Ahora regresa con una carrera asentada, multitud de reconocimientos (Latin Grammy incluido) y nuevas letras como La soledad o Sentimentalmente que dan continuidad a su exitoso Con cariño y con cuidado.

Viva Suecia culminará el domingo 20 con su potente directo. El grupo murciano, referente del panorama indie español, presentará sus grandes éxitos con su inconfundible energía, que promete convertir la noche en una de las más esperadas de esta edición. La noche la abrirá una de las bandas indie con más proyección del momento: Ultraligera. Desde que publicaron su primer trabajo, Pelo de foco, han llenado toda sala en la que han actuado.

24 al 27 de julio: Grandes nombres y nuevas promesas

Para el tercer y último fin de semana, tres propuestas caleidoscópicas desde diferentes puntos del mundo y géneros musicales. La artista francesa Zaz, mundialmente conocida gracias a su canción Je veux, actuó por primera vez en Pirineos Sur hace dos ediciones. Pero su 'sold out' resultó tan incontestable que su presencia el jueves 24 vuelve a ser uno de los acontecimientos del festival. La jornada dará comienzo con otra voz femenina, la de Camila Guevara. Esta artista cubana es nieta de Pablo Milanés y apenas lleva dos años sobre los escenarios; pero es casi anecdótico comparado con la calidad de Dame flores, su primer disco y que lanzará este próximo mayo, una colección de 12 canciones en las que hay espacio para música de su tierra, salsa y sonidos urbanos.

En la siguiente jornada, viernes 25 de julio, llegará a Lanuza Julieta Venegas, una de las grandes voces de la música latina de las últimas dos décadas, con más de doce millones de discos vendidos en todo el mundo y numerosos Grammys. Además, también subirá al escenario Yerai Cortés, uno de los guitarristas flamencos más innovadores de su generación. Y lo hará para presentar La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés, el disco debut surgido del primer documental dirigido por C. Tangana, y que logró recientemente dos Premios Goya a Mejor Película Documental y Mejor Canción Original por Los almendros, junto al propio Antón Álvarez y La Tania.

El sábado 26 habrá doble estreno: Ben Harper & The Innocent Criminals y Quique González. El artista californiano, autor de discos tan alabados como Welcome to the cruel world o The will to live, se subirá con The Innocent Criminals para presentar su trabajo más reciente: Wide open light. Compartirá jornada con el cantautor madrileño Quique González, uno de los mejores exponentes del rock de autor del momento, con discos que ya son clásicos, como Delantera mítica o Ajuste de cuentas.