Nacho Cano regresará a los escenarios en Sonorama El músico y compositor de Mecano lleva 22 años retirado Martes, 7 mayo 2019

Es poco probable que en alguna de las 21 ediciones previas de Sonorama, se haya coreado el nombre de Nacho Cano como candidato al escenario principal. Pero va a ocurrir.

Cuando el evento arandino cumple 22 veranos, el músico regresa a la primera plana pasado el mismo periodo de tiempo.

Fundador de Mecano, el madrileño ofrecerá un concierto «único y especial», destacan desde la organización. Y no lo hará solo. Está previsto que comparta escenario con otros artistas y bandas.

Compositor, músico y productor, el pequeño de los Cano revolucionó el pop español con canciones como 'Hoy no me puedo Levantar', 'Me colé en una fiesta', 'La Fuerza del Destino', 'Barco a Venus', 'El 7 de Septiembre', 'Vivimos Siempre Juntos', 'Un Año Más' ... que han quedado en la memoria de millones de personas. Ahora, volverán a sonar.

Budista y vegetariano, vinculado a algunas causas solidarias, su carrera en solitario cuenta con cuatro discos conceptuales que se llevaron sus correspondientes discos de Oro. También es el autor de la música representó a la candidatura Olímpica española en 2012 o la de la boda real en 2004, como un encargo del Ayuntamiento de Madrid. En abril de 2015 estrenó el musical 'Hoy no me puedo levantar', recorriendo la historia de la propia banda, que permaneció cinco años en cartel.