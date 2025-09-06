El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Belén ha regresado a los escenarios con su gira 'Más D Ana' que recala en el ciclo La Plaza. José Castillo

Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza

La clausura del ciclo, que cumple su quinta edición, correrá a cargo de los humoristas El Monaguillo, Felisuco y su banda Poca Broma

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:32

Del pop y la balada convertida en clásicos universales, a la canción de autor salpicada de experimentación sonora. Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega, ... además de los espectáculos de humor de El Monaguillo o Felisuco y el concierto de su grupo Poca Broma, componen el cartel del ciclo La Plaza Santander. Será. Será la semana que viene, del jueves 11 al domingo 14 de septiembre en el coso santanderino, a partir de las 21.00 horas.

