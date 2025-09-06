Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza

Del pop y la balada convertida en clásicos universales, a la canción de autor salpicada de experimentación sonora. Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega, ... además de los espectáculos de humor de El Monaguillo o Felisuco y el concierto de su grupo Poca Broma, componen el cartel del ciclo La Plaza Santander. Será. Será la semana que viene, del jueves 11 al domingo 14 de septiembre en el coso santanderino, a partir de las 21.00 horas.

Así, el festival arrancará el jueves 11 de septiembre con Pimpinela como protagonistas absolutos. Tras el enorme éxito de su Gira 40 Aniversario, con la que recorrieron medio mundo colgando sold outs en todos los recintos por los que pasaron, el mítico dúo argentino regresa a España tras la enfermedad de su vocalista, que le impidió estar el año pasado en este mismo ciclo, para presentar su espectáculo 'Noticias del Amor'.

Manteniéndose vigentes cuatro décadas después de dar sus primeros pasos sobre los escenarios, no solo a través de clásicos como 'Olvídame y pega la vuelta', Pimpinela vuelven a sorprender con nuevos éxitos como 'Traición', 'Cuando lo veo' o 'Lloro', que presentarán en directo en Santander, ofreciendo un show renovado y con entradas a la venta desde 27,50 euros.

Agenda Jueves 11 Pimpinela con 'Noticias de Amor'

Viernes 12 Ana Belén y su nuevo disco 'Más D Ana'.

Sábado 13 Doble cita con Coque Malla y Vega.

Domingo 14 El Monaguillo, Felisuco y Poca Broma.

El protagonismo de la segunda jornada en el ciclo La Plaza Santander 2025, que se celebrará el viernes 12, recaerá en Ana Belén, que regresa este año a los escenarios por todo lo alto, dentro de su gira 'Más D Ana'. En su concierto repasará los grandes éxitos de su repertorio y algún tema de su nuevo álbum, acompañada de una banda de músicos dirigida por David San José. En el caso de su concierto en Santander, tiene entradas a la venta desde 44 euros.

Además, la tercera jornada de La Plaza Santander 2025, el sábado 13, tendrá como cabeza de cartel a Coque Malla, que vuelve a reencontrarse con su público cántabro año y medio después, para celebrar su 40 aniversario en la música.

Coque Malla compartirá escenario en esta tercera jornada del ciclo con la artista cordobesa Vega, una cantautora que llegará a Santander dentro de un tour de presentación único, ya que cada uno de los conciertos recreará la grabación de su reciente disco 'Ignis' para añadirle lo único que le falta: el público, su emoción y comunión con toda la banda entorno a las canciones. Entradas desde 24,20 euros.

La jornada de clausura del ciclo La Plaza Santander 2025 tendrá lugar el domingo 14 de septiembre y estará dedicada al humor, con los monólogos de los cómicos El Monaguillo y Felisuco, además del concierto del grupo cántabro Poca Broma, en una noche con entradas a la venta desde 22 euros en www.laplazasantander.com y en la plataforma de venta de El Corte Inglés, así como en los establecimientos físicos.