'Por las tierras de Cantabria' llega a su XXXI edición L. Palomeque Del 15 al 17 de agosto se sucederán diversas actuaciones con representación de compañías de distintos países que mostrarán sus tradiciones en el XXXI Festival Folclórico Internacional DMÚSICA * Miércoles, 14 agosto 2019, 07:13

Treinta y un años poniendo en valor la tradición. La Muestra Internacional de Folklore «Por las tierras de Cantabria» alcanza su XXXI edición y de nuevo recorrerá la región durante los meses de julio y agosto.

El alcalde de Torrelavega Javier López Estrada y la concejala de Festejos Patricia Portilla han presentado la nueva cita, en un acto al que han asistitdo Carmen Olarreaga y Miguel Guerra de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves y Jorge Oliveira de Solvay Química.

López Estrada ha recordado una de las frases del curso de folclore de la Universidad de Cantabria: «lo que no se conoce no se valora, lo que no se valora no se defiende y lo que no se defiende vienen y te lo conquistan», a lo que el regidor asegura que «Torrelavega es referente en el folclore a nivel regional y de eso nos sentimos orgullosos».

Patricia Portilla ha recordado que este festival lleva «más de tres décadas funcionando« y ocupa una de las jornadas centrales de La Patrona. »Hablamos de un acto importante que genera un pasillo cultural que abarca los cinco continentes con grupos folclóricos y danzas de diferentes países».

Programación en Torrelavega

Los días 15 y 16 de agosto a las 17.00 horas, habrá distintas actuaciones en la Residencia San José, para llegar el sábado 17 de agosto a uno de los dos platos fuertes de la programación de la muestra: el XXXI Festival Folclórico Internacional de Torrelavega.

El sábado 17 de agosto en el Bulevar Demetrio Herrero a partir de las 21.30 horas, actuarán el Ballet Folclórico de la Universidad de Tarapacá (Chile); Grupo Folklórico Ural-Chelyabinsk (Rusia), Compañía de Danzas «Perú Místico», Coros y Danzas «Virgen de las Huertas» de Lorca (Murcia) y Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga de orrelavega.

El domingo 18, a partir de las 18.00 horas, en la Gran Gala Floral en la Avenida de España, participarán el Ballet Folclórico de la Universidad de Tarapacá (Chile), Grupo Folklórico Ural-Chelyabinsk (Rusia); Compañía de Danzas «Perú Místico», Coros y Danzas «Virgen de las Huertas» de Lorca (Murcia), y la Agrupación Infantil de Danzas «Virgen de las Nieves» de Tanos.