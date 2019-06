«Cuando la gente canta tus canciones en los conciertos es un subidón» Lola Ramos Band encara una ilusionante andadura musical con estreno el 22 de junio en la Semana Grande de Castro ANA COBO Santoña Domingo, 16 junio 2019, 10:32

Desde hace varias semanas, en una de las viejas naves del muelle de Santoña ensaya un nuevo grupo: Lola Ramos Band. Está capitaneado por la cantante y compositora castreña, Lola Ramos, con Ernesto Sabas a la guitarra, almudena Martín al violín, y los santoñeses, Juan Jesús Pla al bajo, e Iván Sainz- Rozas, última incorporación a la batería. Inician unidos una ilusionante y prometedora andadura musical que tendrá su gran estreno el sábado, 22 de junio, en la Semana Grande de Castro Urdiales.

- ¿Cuándo se formó el grupo?

- Como banda, los cinco juntos, llevamos pocas semanas. Es un proyecto reciente. Primero empezamos Ernesto y yo en 2015 y un año después se incorporó Juanje tocando la guitarra acústica. Ahora hemos sumado a Iván, a la batería, y Juanje ha pasado al bajo. También viene con nosotros desde hace dos años Almudena Martínez, que toca el violín eléctrico. Hemos decidido ser una banda ya de manera continuada.

- ¿Qué os ha llevado a uniros?

- Lo que es original es llevar un violín

- Almudena no puede venir siempre, pero cuando toca es muy elegante. Precioso. El público se queda alucinado porque no es algo habitual. Empezó tocando solo en las baladas pero, ahora, va a estar en todas las canciones.

- ¿El cambio en la formación se traducirá en una evolución en el sonido?

- Sí. Con un batería en directo se gana mucho en todo. Aporta más calidad y crecemos en sonido. Un tema lento al llevar batería y bajo llena mucho más. Con solo guitarra y voz también es muy bonito, más íntimo y, quizás, en los conciertos hagamos alguna canción en acústico.

- ¿Qué estilo les define?

-Pop español, a veces un poco aflamencado en algunos temas.

- El repertorio que suben al escenario es propio

- Hacemos sobre todo los temas que yo compongo y alguna versión de temas que nos gustan.

- ¿En qué se inspira y de que hablan las canciones?

- Siempre compongo canciones para la gente que quiero. Mis hijas, familiares, amigos...Tengo un tema 'Lazo rosa' que es del cáncer del mama y 'Basta ya' contra el maltrato...También compongo canciones de encargo para bodas u otros actos. Escribo canciones personalizadas de gente que me cuenta su historia, me da igual que sea alegre o triste.

- ¿Cuesta más llegar al público con temas propios?

- Es mucho más difícil. Nosotros tenemos suerte porque la gente nos sigue mucho y nos quiere. Otros compañeros músicos nos felicitan por conseguir eso, llegar al público, porque es mucho más complicado. Si das un concierto con todo versiones, lo tienes más fácil para meterte al público en el bolsillo. Una de las cosas más bonitas que me dicen es que llego con mi voz. Incluso hay gente que llora en los conciertos con mis canciones. Es lo más bonito que se le puede decir a un artista y sobre todo cuando las composiciones son tuyas.

«Con la nueva banda queremos hacer un trabajo digno y llegar a tocar a nivel nacional»

- ¿Qué siente sobre el escenario?

- Para mí es la felicidad máxima. Antes era vergonzosa y tenía como ansiedad, pero es coger el micro y se me pasa todo. Desde que empecé a hablar me gusta cantar y he compuesto siempre. Para mí la música es una vocación y un sueño.

- Tiene dos trabajos discográficos en el mercado

- Sí. Cuando tuve los discos entre las manos fue lo más. El primer disco se llama 'Tan mío'. Lo grabé solo con guitarra y voz. No tenía banda ni estaba tan metida en la música, pero quería hacerlo. Vendí muchas copias y fue una pasada ver que la gente canta en los conciertos lo que tú has compuesto de manera íntima en tu casa. Cuando la gente se sabe y canta tus canciones es un subidón. El segundo disco se llama en 'Tu luna mágica' y está grabado en el estudio SantaRosa Surround, de Los Secretos, en Madrid y en el estudio Chromaticity, en Erandio. El que toca la batería en el disco es Enzo Filippone, que ahora es batería de Melendi y también lo ha sido de Alejandro Sanz, Laura Pausini o Rosario. El disco está a la venta en el Corte inglés y el día 19 de junio, a las ocho de la tarde, haré allí una firma de discos.

- ¿ Tienen previsto grabar un nuevo trabajo los cinco juntos?

- Ahora el verano es para los directos y después nos pondremos con el tercer disco. Lola tiene muchos temas compuestos que hay que arreglar y darles salida.

- ¿Hasta dónde quieren llegar con la banda?

- Lo primero es que tenga continuidad. Y por llegar, ¡hasta el infinito y más allá!. Poder tocar a nivel nacional, fuera del circuito local y regional en el que ya nos movemos. Sobre todo hacer un trabajo digno, lo mejor que podamos y si alguien del mundillo, nos oye, le gustamos y quiere apostar por nosotros, genial. El mundo de la música es difícil. Lo que vale es estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, y que te vea una persona que apueste por ti.

- ¿Qué dificultades encuentran para presentar su música?

- Lo primero es tener amistades en el entorno en el que vives para que te conozcan. Es donde poco a poco vas empezando. Y, luego, para salir a nivel más nacional tienes que moverte mucho, hablar con representantes, pero el problema es que aquí no los hay. Solo hay representantes de verbenas y lo que tienes es que buscar un manager y nosotros estamos en ello, en coger a alguien que nos lleve. Nuestro sueño es vivir de la música. Aún así, sin tener un representante que nos abra caminos hemos sido teloneros de Edurne, Andy y Lucas y La Musicalité.

- ¿Qué planes tienen para los próximo meses?

- El estreno a lo grande de la banda, los cinco que somos ahora, será el sábado 22 de junio, en la Semana Grande de las fiestas de Castro Urdiales. Tocaremos con otra bandas en La Atalaya. Es súper importante para mí tocar en las fiestas de mi ciudad. En el circuito en el que más nos movemos es en bares y terrazas. El día 15 tocaremos en el Ambigú en Liendo. Iremos cerrando más fechas, pero la legislación nueva de espectáculos en los bares es muy mala y ponen muchos obstáculos.