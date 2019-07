Gibson relanza su fundación para apoyar la cultura musical La mítica marca trabajará de la mano con sus artistas y socios en la industria para apoyar la cultura musical, asegurándose que los guitarristas y las guitaras permanezcan siempre como la fuerza central de la música DM . Santander Viernes, 19 julio 2019, 11:09

Durante 125 años, Gibson ha estado creado, dando forma e inspirando sonidos a través de generaciones y géneros musicales. Ahora, la mítica casa, relanza la Fundación Gibson con el compromiso de resentar, inspirar y amplificar el poder de la música, y del nombramiento de Dendy Jarrett como Director Ejecutivo.

Desde el 2002, la Fundación Gibson ha donado miles de guitarras valoradas en unos 30 millones de dólares. Trabajando de la mano con diferentes afiliados para futuros proyectos, el objetivo de la Fundación Gibson es darle a la música el lugar que se merece, llegando a la gente a nivel global, de guitarra en guitarra. Gibson también trabajará de la mano con sus artistas y socios en la industria para apoyar la cultura musical, asegurándose que los guitarristas y las guitaras permanezcan siempre como la fuerza central de la música. Como punto de partida, Gibson se ha comprometido a donar una guitarra cada jornadadurante los próximos 1000 días.

«La Fundación Gibson es el núcleo de nuestro pasado, presente y futuro» dice James 'JC» Curleigh, Presidente y CEO de Gibson. «La combinación de la misión de la fundación, nuestros magníficos socios y un nuevo liderazgo con Dendy nos esta posicionando para lograr impactar al mundo de una manera significativa de ahora en adelante.

La marca Gibson Brands, la marca de guitarras más importante en el mundo, ha marcado el sonido de generaciones de músicos y amantes de la música de todos los géneros por más de 100 años. Fundada en 1894 y establecida en Nashville, TN (Estados Unidos), Gibson Brands ha establecido un legado gracias a sus instrumentos de asombrosa calidad, sus legendarias alianzas artísticas y la continua evolución en el desarrollo de nuevos productos; cualidades únicas en la industria de instrumentos musicales. El portafolio de Gibson Brands incluye a Gibson, la marca número uno de guitarras, junto con otras reconocidas marcas como Epiphone, Kramer, Steinberger y las marcas de la división Gibson Pro Audio, entre las que se encuentran Cerwin Vega, KRK Systems y Stanton. Gibson Brands está comprometida con la calidad, la innovación y la excelencia sonora, para que los amantes de la música y las generaciones por venir sigan disfrutando de la música moldeada por Gibson Brands.

La Fundación Gibson trabaja directamente con socios estratégicos para financiar y entregar apoyo directo a programas de desarrollo musical. Esto incluye a colaboradres como Notes for Notes, The Country Music Hall of Fame and Museum, The Grammy Foundation o MusiCares, como también organizaciones nuevas, para apoyarlas en su misión.

En su nuevo rol, Jarret, veterano de 30 años en la industria de la música, trae su pasión por crear, compartir y apoyar la música a la nueva era de Gibson. El nuevo Director Ejecutivo se unirá al equipo de Gibson en su sede en Nashville.

«El poder de la música ha enriquecido todas las partes de mi vida» explica Dendy Jarrett. «Tener la posibilidad de crear programas musicales y compartir el regalo de la música a un nivel global a través de la Fundación Gibson siempre ha sido un sueño para mí».