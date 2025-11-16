El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La compositora, guitarrista y vocalista Anna Setton actúa el viernes en Santander. Bob Wolfenson

La gira de la compositora y cantante brasileña de jazz Anna Setton recala en Santander

La instrumentista afincada en Portugal ofrece un concierto el próximo viernes en la Sala Los Ángeles, tras Madrid y Barcelona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:16

Comenta

Fusiona géneros como la bossa nova, el jazz y la música popular brasileña, busca una profunda conexión con el público y ha colaborado con artistas ... como Omara Portuondo y Sadao Watanabe, además de interpretar versiones de clásicos brasileños. La cantante y compositora brasileña Anna Setton, afincada en Portugal, recala en Santander con su actual gira. El escenario del Cine Los Ángeles acoge el próximo viernes, día 21 a las 20,00 horas, la única actuación actuación de la artista. La artista originaria de São Paulo ofrecerá un único concierto en Santander como parte de una gira que la lleva por Barcelona y Madrid. En su formato de cuarteto, donde pone voz y guitarra, viene acompañada por Edu Sangirardi al piano, Thiago Alves al contrabajo y Paulinho Vicente a la batería. Compositora, instrumentista y cantante Anna Setton es una figura singular: forjó su voz y su musicalidad en las noches de jazz de São Paulo, recorrió el mundo durante cinco años junto a Toquinho, una de las figuras más importantes de la música brasileña, se sumergió en los universos del jazz, la bossa nova y la Música Popular Brasileña (MPB) y emergió con una música «fresca, melódica y original».

