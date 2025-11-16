La gira de la compositora y cantante brasileña de jazz Anna Setton recala en Santander La instrumentista afincada en Portugal ofrece un concierto el próximo viernes en la Sala Los Ángeles, tras Madrid y Barcelona

Fusiona géneros como la bossa nova, el jazz y la música popular brasileña, busca una profunda conexión con el público y ha colaborado con artistas ... como Omara Portuondo y Sadao Watanabe, además de interpretar versiones de clásicos brasileños. La cantante y compositora brasileña Anna Setton, afincada en Portugal, recala en Santander con su actual gira. El escenario del Cine Los Ángeles acoge el próximo viernes, día 21 a las 20,00 horas, la única actuación actuación de la artista. La artista originaria de São Paulo ofrecerá un único concierto en Santander como parte de una gira que la lleva por Barcelona y Madrid. En su formato de cuarteto, donde pone voz y guitarra, viene acompañada por Edu Sangirardi al piano, Thiago Alves al contrabajo y Paulinho Vicente a la batería. Compositora, instrumentista y cantante Anna Setton es una figura singular: forjó su voz y su musicalidad en las noches de jazz de São Paulo, recorrió el mundo durante cinco años junto a Toquinho, una de las figuras más importantes de la música brasileña, se sumergió en los universos del jazz, la bossa nova y la Música Popular Brasileña (MPB) y emergió con una música «fresca, melódica y original».

Formada en la vertiente más sofisticada de la MPB, es reconocida por su obra singular, que incorpora la armonía de la bossa nova con un enfoque de jazz moderno, y que está profundamente arraigada en los ritmos brasileños en sus composiciones e interpretaciones. A lo largo de su trayectoria, ha destacado por sus composiciones y colaboraciones, trabajando junto a artistas de renombre como Toquinho, Joao Bosco, Zuza Homem de Mello, Renato Teixeira a través de conciertos y grabaciones. Para este concierto en Santander presentará sus propias composiciones y arreglos, además de temas clásicos de la música brasileña que ya conforman parte de su repertorio en todas sus giras… Anna Setton, aclamada por su elegancia vocal, precisión interpretativa y autenticidad, en su repertorio, canciones clásicas se combinan con composiciones propias, dando rienda suelta a su voz cálida y cristalina tanto en canciones originales como en nuevos arregslos de clásicos brasileños y estadounidenses. «Fruto de un proceso de maduración artística», según afirma. Su obra más reciente es 'O Futuro é Mais Bonito' (El futuro es más bello), un álbum en el que explora nuevos sonidos sin abandonar sus raíces y enfatiza su faceta pop. Ante el concierto del próximo viernes, señala: «El público puede esperar un espectáculo donde interpretaré canciones de mis tres álbumes, canciones originales que he compuesto a lo largo de mi carrera, y también temas brasileños muy conocidas que son queridas por el público y por mí». Las entradas, a 25€, ya están a la venta en la taquilla del cine.

