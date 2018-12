Ben Harper & The Innocent Criminals, primeros confirmados del BBK Music Legends Ben Harper en la edición del BBK 2015 / Borja Agudo El festival se celebra en Bilbao los días 14 y 15 de junio de 2019 PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Lunes, 17 diciembre 2018, 09:53

Ben Harper vuelve a visitar España. El californiano actuará con su banda, The Innocent Criminals en la cuarta edición del BBK Music Legends Festival. Será los días 14 y 15 de junio en Centro Ola BBK de Sondika.

A partir de su debut en 1994 con 'Welcome To The Cruel World', Ben Harper comienza su carrera lanzando una serie de ocho álbumes de estudio durante una década y media. Esta carrera extraordinaria, con The Innocent Criminals, a partir de su segundo álbum, 'Fight For Your Mind' lo convirtió en un compositor y artista realmente asombroso, con una múltiple variedad de géneros (soul, rock, blues, r&b, reggae, folk, entre otros) y una capacidad notable para mezclar lo personal y lo político y los ritmos urbanos con los sonidos étnicos. Ha vendido más de 10 millones de discos. Harper canta contra la opresión, contra la destrucción del medio ambiente, contra la guerra, contra la insolidaridad de los países ricos con los países pobres. Sus letras están cargadas de compromiso.

En 2018 publicó su último disco, 'No Mercy In This Land', con su buen amigo, la leyenda del blues, el armonicista Charlie Musselwhite, con quien también realizó una extensa gira que pasó por España en el mes de mayo.

Desde sus raíces en 1993, The Innocents Criminals (el percusionista Leon Mobley, el bajista Juan Nelson, el baterista Oliver Charles y el guitarrista Jason Mozersky) han participado en la mayoría de los proyectos de Harper.

La banda recorrió el mundo ininterrumpidamente, ganando legiones de fans gracias a las explosivas presentaciones en vivo y una sucesión de aclamados álbumes de estudio que incluyen 'Fight For Your Mind', 'The Will to Live', 'Burn to Shine', 'Diamonds on the Inside', 'Lifeline' nominado al Grammy y 'Call It What It Is' editado en 2016, su álbum de estudio más reciente y otros tantos álbumes en directo, como el magnífico 'Live From Mars', entre otros.

Por el BBK Music Legends ya han pasado artistas como Van Morrison, Jeff Beck, Steve Winwood, Jethro Tull, Bob Geldoff, Nina Hagen, Mavis Staples, John Cale, Georgie Fame, Wilko Johnson y Graham Nash, entre otros.

Los bonos para los dos días de festival están ya a la venta en una oferta inicial de 85 euros que se prolongará hasta el próximo 6 de enero.