El Hoky Music más colorido

Pese a llevar diez días de fiestas–, Santander seguía teniendo ganas de pasarlo bien y de que la Semana Grande no acabase. Fruto de ello ... es que este domingo se celebró la octava edición del Hoky Music, que en La Campa de la Magdalena concentró a cientos y cientos de jóvenes que tenían «muchas ganas» de disfrutar de todos los artistas de este festival, aunque con claros favoritos: Jhayco y Omar Courtz eran los cabeza del cartel musical de la tarde de este domingo. Unos focos compartidos con la pintura. Y, es que, la curiosidad de este festival es que la organización pone a disposición de los jóvenes, y no tan jóvenes, bolsas de polvo de pintura. Era de lo que más llamaba la atención. Se sentía en el ambiente las ganas que tenía el público de llenarse el pelo y el cuerpo de diferentes colores.

Es lo que se oía en el reguero de personas que estaba entrando a la península. El sol, como fiel compañero de la tarde hasta que cayó la noche, vio como la Campa se iba llenando cada vez más y más. El goteo de jóvenes era continuo en las puertas de acceso al festival y las típicas preguntas festivaleras también. «¿Por dónde tenemos que entrar?», «¿estamos todos ya o hay que esperar a alguien más?» o «¿a qué hora cantaba Jhayco», eran algunas de las preguntas que hacían en voz alta los grupos que se disponían a pasar por el torno. Junto a todas esas preguntas, una afirmación rotunda: «¡Qué calor!».

Una vez dentro del recinto, y tras correr por toda la Campa para poder estar en primera fila, Vega Borbolla apuntó que llevaba en la cola esperando para entrar «desde la una del mediodía». Las puertas las abrieron a eso de las cinco y pico. Pero a ella, y a su grupo, no le importó esperar todas esas horas, porque este día estaba señalado en su calendario. «Tengo muchas ganas de lo de los polvos de pintura y de ver a Jhayco y Omar Courtz», añadió vega. a cuyo lado estaba Irene Iglesias que también se sumó a este festival por «el fomo». Según apuntó, «odio perderme las cosas». Esa sensación fue compartida por Diego Ferro, que con una vaca pintada en el pecho, admitió que también tenía «fomo por perderse este día».

Pasaban las horas y el público miraba el reloj para ver cuánto quedaba para que empezase el festival. Eso fue lo que hizo Noe Gómez, una «fiel» asistente a este evento, porque lo que ofrece el Hoky es «la música que más me gusta». «Es que me encanta», dijo esta joven, que señaló que «llevo muchos años viniendo». «No he ido a otros conciertos de la Semana Grande, solo a este», puntualizó.

A media tarde, el cántabro Simónpcuevas fue el encargado de romper el hielo. El joven artista se subió al escenario para interpretar canciones propias y aquellas otras de diferentes bandas, pero reconocidas por todos. Tras su actuación, la primera de las tres batallas de pintura que se esperaban en la tarde. Fue una rápida y sin speaker. De calentamiento, pero que ya dejó a muchos con la ropa y el pelo de colores. Con una marea de personas teñidas de azul, verde, amarillo, rosa o morado, Serko salió al escenario del Hoky Music a cantar con un público entregado que después de la guerra de pintura quería todavía más fiesta. «Tengo muchas ganas de este festival, porque el año pasado estuvo muy bien y este espero que esté aún mejor», comentó Miguel Santos. Lo mismo pensaron Juan Pérez y Daniel Pazos, dos amigos que este verano repiten en el Hoky Music, esta vez como VIP. «Queríamos probar una nueva manera experiencia», apuntaron.

Ahora ya sí, con una cuenta atrás y un animador arengando a las masas, se vivió una auténtica escabechina de colores cuando los cientos de jóvenes lanzaron al aire los polvos de pintura. Fue el aviso de lo que se venía: la actuación «súper esperada» de Omar Courtz, quien llevó a la Campa su característico muñeco hinchable gigante con forma de mujer y sus mejores temas. «Saludos, Santander», dijo el reguetonero que tenía ya al público ganado antes de pisar las tablas. Tras su actuación, y al cierre de la edición de este periódico, estaba prevista la actuación de Carmen de la Fuente y, sobre todo, de Jhayco. «Tengo muchas ganas de verle», dijo Anabel Baldwin, que este domingo vivió «el último arreón» de la Semana Grande de Santander. Bueno, también quedaba la fiesta 'Recreo'. El punto final.