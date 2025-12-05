DMúsica * Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

La obra de Frédéric Chopin y Philip Glass se encontrará en el diálogo que el pianista José Imhof va a proponer en el recital que ofrecerá en el Teatro Principal de Reinosa el próximo sábado, desde las 20.00 horas. Un concierto en el que Imhof interpretará partituras de estas dos grandes figuras de la música «tan distantes en el tiempo» pero, dice, «tan familiares» para él.

'Mazurcas', 'Nocturnos' y 'Polonesas' de Chopin y dos de las 'Metamorphosis' y 'Mad Rush' de Glass han sido las elegidas por Imhof para una cita cuyo repertorio va a permitir al público «escuchar propuestas musicales tan equidistantes como son el minimalismo transparente y sereno de Glass frente al romanticismo apasionado de Chopin», lo que, cree, «puede ser una experiencia muy gratificante» para el auditorio y, también, para el mismo. En Glass, señala el intérprete, «todo gira en torno a la idea repetida, la ausencia de artificio, la claridad de un ritmo imperturbable...

Y, frente a Glass, la nostalgia de los 'Nocturnos' de Chopin, «el sentido de la danza que se esconde en sus mazurcas y toda la inmensa narrativa y virtuosismo de sus polonesas».

Las entradas para el concierto estarán numeradas y pueden adquirirse ya en La Casona al precio de 12 euros.