'No me acostumbro', último adelanto del primer disco en solitario de Ove

'No me acostumbro« es el 4º y último single de adelanto de 'Daruma', el primer disco en solitario de Ove. Con él se cierra el recorrido de presentación antes de la salida definitiva del álbum, el próximo 16 de mayo.

Saltando de los coros a la voz, Rebeca Gismero le agrega su impronta a una canción que se distingue de los demás temas del disco por su ritmo y colorido. La temática es ligera y habla de devoción hacía nuestros compañeros de vida. Una canción con la que es sencillo sentirse identificado y reconocer a la persona con la que compartimos el camino.

Ove es Alejandro Ovejero, compositor del madrileño barrio de Hortaleza ha desarrollado su carrera musical al bajo y los coros desde los 15 años como integrante de bandas como Inlogic o Morgan.

En 2021 se aleja de la escena musical para centrarse en su oficio como cuidador de abejas y empezar el camino, aún sin saberlo, de su proyecto en solitario.

En este tiempo se centra en la composición y arreglo de temas propios. Si bien siempre ha escrito canciones, es ahora cuando ha decidido reunirlas y publicarlas en su primer álbum.

Sus Influencias van desde Antonio Vega a Jorge Drexler, pasando por Kings of Conveniente o Jack Johson.

'Enemigos'

'Enemigos' se caracteriza por su carácter intimista y austero que va desapareciendo a lo largo del disco.Este tema quiere mostrar la desnudez con la que arrancan todos los procesos creativos.

'Inmortales'

Para vestir 'Inmortales', abandona la soledad de 'Enemigos' e invoca arreglos de guitarra que hablan entre ellos. De esta manera pretende guiarnos a través del ritmo y la melodía hacia un simple mensaje que navega desde el otro lado.

'Sígueme'

'Sígueme' es una conversación con uno mismo. Un diálogo entre la parte infinita de nuestro ser y nuestra mente. En ese diálogo interno se nos pide afinar nuestro rumbo. Pero no es, hasta que nuestra mente empieza a liberarse de algunas capas, que somos capaces de escuchar esa tímida voz. Susurro que se convierte en grito al no ser atendido. Esa voz conoce el camino de regreso, no necesitamos hacer nada más que escucharla.