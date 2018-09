Chloé Bird y su paso de gigante con forma su nuevo disco La artista publica 'The light in between' el próximo 18 de septiembre PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Martes, 4 septiembre 2018, 20:37

'The light in between' ('La luz entre las cosas') surge como la evolución «lógica», dice Chloé Bird, de su anterior álbum, 'The darkest corners of my soul'. Bien es cierto que nacen de lugares distintos. El primero, de una búsqueda introspectiva y personal. El nuevo disco lo hace desde una mirada hacia fuera, hacia un mundo «feroz e inhóspito, pero también cargado de belleza».

Es 'The light in between' una obra cargada de contrastes, que deja constancia de un paso más en la carrera de Chloé Bird. Son precisamente esos contrastes los que vertebran el hilo narrativo del álbum: de la oscuridad a la luz y de la luz a la oscuridad para entender que el mundo se mantiene más allá de simples patrones binarios de «bien» y «mal», encontrando el equilibrio en el punto intermedio; «allí donde residen las decisiones, las dudas, las inseguridades y las heridas», añade.

El disco saldrá a la venta el 18 de septiembre, y unos días después, el sábado 29 de septiembre, tendrá lugar el concierto de presentación en el Gran Teatro de Cáceres.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por las nuevas canciones, sin olvidar las pertenecientes a otros álbumes, adaptándolas al nuevo enfoque sonoro que Chloé Bird ha plasmado en este nuevo trabajo, más arriesgado y actual, acompañada por su banda y siempre con el piano y su voz como pilares fundamentales de su música.