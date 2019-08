Chrissie Hynde, mítica vocalista de The Pretenders regresa con nuevo disco El próximo 19 de septiembre saldrá a la venta 'Valve Bone Woe' en la que versiona clásicos del rock al sonido jazz-dub DMÚSICA * Lunes, 5 agosto 2019, 07:52

Chrissie Hynde regresa con un nuevo disco en solitario, 'Valve Bone Woe', en el que versiona canciones de diferentes y diversos artistas en clave de jazz-dub, como a ella misma le gusta denominar al sonido de su próximo álbum.

Hynde reconoce que «me considero una cantante de rock y no me interesan mucho otros géneros musicales, pero el jazz es algo con lo que crecí en casa gracias a mi hermano y siempre he tenido debilidad por él».

'Valve Bone Woe' fue grabado en los estudios AIR de Londres y producido por Marius de Vries y Eldad Guetta.

Los dos primeros adelantos son una versión jazzística del clásico de los Beach Boys «Caroline, No» y el legendario «You Don't Know What Love Is» que interpretaran grandes como Louis Armstrong, Miles Davis, Ella Fitzgerald o Nina Simone.

'Valve Bone Woe', saldrá a la venta por BMG, el próximo 6 de Septiembre de 2019, y contendrá versiones de compositores como Frank Sinatra, Ray Davies, Nick Drake, John Coltrane, Charles Mingus, Rodgers y Hammerstein, Vinicius De Moraes o Antonio Carlos Jobim ...entre otros.