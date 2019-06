Jamie Cullum, genial como siempre pero más distinto que nunca Novedades El británico publica 'Taller', su octavo álbum de estudio, que presentará el 22 de julio en Madrid DMÚSICA * Sábado, 8 junio 2019, 07:57

Cantante, compositor, multiinstrumentista y divulgador radiofónico, entre otras muchas cosas. Jamie Cullum es polifacético. Y en todas estas parcelas creativas brilla con intensidad.

El británico publica 'Taller', su octavo álbum. Un trabajo que presentará en España el 22 de julio, en la tercera jornada de Universal Music Festival 2019.

'Taller' es el octavo larga duración en estudio que publica Cullum, aunque su sonido no se parece a nada de lo que ha hecho anteriormente. Escrito y grabado en casa y en el estudio de su amigo y colaborador de muchos años, Troy Miller (Emeli Sande, Mark Ronson, Laura Mvula), los diez temas del disco muestranuna vulnerabilidad y un afán de contar puramente la verdad, que resulta poderoso al tiempo que íntimo.

Además de escuchar temas incluidos en dicho trabajo como 'Drink' o 'The Age of Anxiety', Cullum repasará en España una selección de éxitos propios ya conocidos. No faltarán las versiones, siempre de amplio espectro, para confirmar su condición de intérprete excepcional capaz de extraer el contenido esencial a partituras de Radiohead y de Cole Porter, de Nina Simone y de Jay Z, de Ray Charles y de Rihanna.

La juventud de Cullum, que cumplirá 40 años en agosto, contrasta con la extensión de su currículo. El músico británico lleva dos décadas trabajando con alto nivel de exigencia. Ha publicado ocho álbumes en estudio –algunos de ellos registran ventas millonarias– y ha girado de manera implacable, congregando a cientos de miles de personas frente a los escenarios de medio mundo. Gracias a su visión artística, rica y libre de prejuicios, ha conseguido llegar a público de toda condición. Adora a los maestros del jazz, del R&B y del soul, conoce en profundidad el repertorio del gran cancionero americano, pero no se conforma con la recreación de tiempos pasados. Enamorado del hip-hop, de la electrónica de vanguardia y del pop en todas sus acepciones, destila influencias con sabiduría. En sus composiciones equilibra clasicismo y búsqueda, por eso se ha convertido en una estrella de carácter transversal. Lo difícil es que no te cautive.