'Lo más maravilloso' de Sidonie María Herreros La banda lanza una edición especial de toda su discografía y la versión coral de 'Fascinado' con la participación de una veintena de artistas

En la última canción de Sidonie está Marc Ros, está Axel Pi y está Jes Senra. Pero hay mucho más. Está Serrat y Pucho, de Vetusta Morla. Leiva y Xoel López. Iván Ferreiro, Carlangas de Novedades Carminha, Zahara, Javiera Mena, Santi Balmes de Love of Lesbian, Anni B Sweet, Noni de Lori Meyers, Juan Alberto de Niños Mutante...hasta Albert Pla o Loquillo, que de indies tienen más bien poco.

«Esto es una bomba, no solo porque aquí están muchos de los cantantes más importantes de la historia del pop español desde los años 60 hasta nuestros días, sino porqué no hay ni una pizca de esa cosa edulcorada que conlleva este tipo de canción coral«, dicen.

Es una más de las celebraciones que Sidonie está viviendo por sus 20 años de carrera. 'Lo más maravilloso' recopila 20 de las mejores canciones de la banda entre las que se incluye esta versión múltiple de 'Fascinados'.

Este disco forma parte de una edición limitada de la caja especial en la que recogen toda su discografía en formato CD. El arte de todas las creatividades es de la ilustradora María Herreros.

«Puedes hacer la bromita del 'We Are The World del indie', pero piensa que si ellos tienen a Cindy Lauper ¡nosotros tenemos a Abraham Boba!», sentencian. Y la fiesta aún no ha terminado.