Los Ramblings invitan a 'Picatostes' Novedades Presentan una canción eroticofestiva con visos de convertirse en el hit punk rocker del verano DMÚSICA * Martes, 18 junio 2019, 07:52

Los Ramblings una de las bandas más imprevisibles de la escena emergente nacional, continúa con su cruzada revisionista acerca del tema más universal de las artes: el amor. Tras estrenarse en marzo del presente año con su primer largo, 'Poly-Love' (Ciudad Oasis, 2019), el quinteto madrileño une esta vez sus fuerzas con Supalama, proyecto paralelo de Suso -voz, guitarra- y Fer -bajo-, para alumbrar 'Picatostes', una canción eroticofestiva con visos de convertirse en el hit punk rocker del verano.

'Picatostes' continúa, pues, con la irreverente exploración del amor desde una óptica distorsionada por «la inexplicable velocidad de lo contemporáneo». Este nuevo single, que constituye el material más reciente de Los Ramblings desde la aparición de su primer LP, continúa la senda trazada por trabajos inmediatamente anteriores -sobre todo 'Poly-Love'-, si bien constituye una rareza en la discografía de una banda que normalmente emplea el idioma inglés en las letras de sus canciones.

'Picatostes' ha sido grabado por Valentín Méndez en los estudios La Nota y mezclado y producido por Dan Mahalo. El videoclip ha sido dirigido por Manu León.

Con influencias que remiten tanto a Ennio Morricone como a Rage Against the Machine o King Gizzard & the Lizard Wizard, Los Ramblings transitan hacia el salvoconducto de un cúmulo de desvaríos (ramblings) impregnados de fuzz, sintes y percusiones atmosféricas, bajos, lamentos, declamaciones trascendentes y flautas de pan.