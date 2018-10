Ritmos cubanos en lo nuevo de The Cat Empire La banda australiana dará tres conciertos en España en noviembre y sacarán disco en 2019 PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Martes, 16 octubre 2018, 15:49

Mientras The Cat Empire se acerca al lanzamiento de su próximo álbum de estudio, previsto para 2019, avanzan el resultado dando a conocer las canciones del mismo. Ahora es el turno de 'Kila'.

Con su línea de bajo insistente y su ritmo cubano de pura cepa que da paso a otro estribillo luminoso, 'Kila', como gran parte de las canciones más queridas de la banda, es un baile festivo.

Escrita por Felix Riebl y grabado en las afueras de Melbourne con el veterano productor de la banda, Jan Skubiszewski, 'Kila' vuelve a colocar a The Cat Empire en el ruedo.

Como explica el autor de la canción, Felix Riebl, «Kila' es una de esas canciones que escribes y sabes que se construirá un álbum a su alrededor. Sigue la estela de canciones de The Cat Empire como 'Brighter than Gold' y 'Steal the Light', que tienen versos oscuros y coros que pueden convertirse en himnos perfectos para un festival. Líricamente quería escribir algo inquieto, alegre, misterioso, donde las personas pudieran confundir las palabras y eso fuera algo bueno, como lo de 'Mata a un hombre Jaro - Kilimanjaro'».

Curiosidades - The Cat Empire ha realizado más de 1250 espectáculos en todo el mundo - Los australianos han vendido más de 2.5 millones de discos. - El próximo álbum saldrá a la venta en 2019 y será el séptimo en estudio de la banda, que actualmente alberga un catálogo de más de 150 canciones. - The Cat Empire es 100% independiente en todo el mundo, y este será su tercer lanzamiento con su propio sello discográfico, Two Shoes Records. - La alineación de la banda ha permanecido igual desde sus comienzos. - Han tocado en diversos shows de entretenimiento de todo el mundo, como los de Jay Leno, David Letterman y Craig Ferguson. - La carrera europea de la banda se inició con la presentación de 16 espectáculos consecutivos en el Festival de Edimburgo en 2002, de 2 a.m. a 5 a.m.

Tras el éxito internacional en la radio con sus singles anteriores 'Ready Now' y 'La Sirène', 'Kila' es el nuevo single oficial para 2018. De momento, los fans hambrientos de material fresco de los australianos han generado 1.4 millones de streaming y cerca de 100,000 reproducciones de YouTube en total de las canciones 'Ready Now', 'Stolen Diamonds' y 'La Sirène', un número que aumentará en los próximos meses.

La portada de 'Kila' muestra el trabajo de la fotógrafa con base en Melbourne Marcelle Bradbeer. Bradbeer se enfoca en capturar paisajes alterados por el hombre en ambientes rurales. 'Lucky No. 7 (Queenstown)' fue tomada en 2018 cuando Bradbeer visitaba áreas rurales de Tasmania que habían sido afectadas visualmente por el impacto humano. El trabajo es parte de la serie actual de Bradbeer, 'The Divine Divide': la construcción ideológica del paisaje y el desafío de la fotografía de paisajes tempranos que retrata la naturaleza como una alteridad sublime, aparentemente más allá del alcance humano.

2019 está programado para continuar viendo en acción y en directo a la banda, con una gira de 20 fechas. De momento, será posible verlos en noviembre en Barcelona (22 y 25, Sala Razzmatazz 1) y en Madrid (23, La Riviera)