'De verdad lo siento' es el segundo adelanto del nuevo disco de Quique González, '1973'. Un título que alude al año de nacimiento del músico y que cobra sentido en las temáticas que aborda. Un disco que llegará a las tiendas el próximo 3 de octubre y ya está disponible en pre-venta online.

La canción cuenta con la colaboración especial de Gorka Urbizu (Berri Txarrak, Katamalo, Peiremans) y está acompañada de un videoclip rodado en Cantabria y realizado por Victor Ingrave (Ingrave Estudio), a partir de una idea de Alberto Lavín, con escenarios reconocibles para los cántabros; desde las playas santanderinas hasta el cine Los Ángeles.

Ficha técnica Voz y guitarra acústica: Quique González Voz y coros: Gorka Urbizu Guitarras eléctricas: Toni Brunet y Javier Pedreira Bajo eléctrico: Jacob Reguilón Piano: Raúl Bernal Batería: Edu Olmedo Grabado en Estudio Uno (Madrid) Producido y mezclado por Toni Brunet Masterizado por Ángel Medina

Producido por Toni Brunet y grabado entre Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y La Mina (Granada), 1973 reafirma la voz propia de Quique González, con canciones que hablan de memoria, hermandad y lealtad.