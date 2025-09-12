DMúsica'De verdad lo siento', el mano a mano de Quique González y Gorka Urbizu
Novedades ·Segundo adelanto del nuevo disco del madrileño, '1973', que se publicará el 3 de octubre
Santander
Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:38
'De verdad lo siento' es el segundo adelanto del nuevo disco de Quique González, '1973'. Un título que alude al año de nacimiento del músico y que cobra sentido en las temáticas que aborda. Un disco que llegará a las tiendas el próximo 3 de octubre y ya está disponible en pre-venta online.
La canción cuenta con la colaboración especial de Gorka Urbizu (Berri Txarrak, Katamalo, Peiremans) y está acompañada de un videoclip rodado en Cantabria y realizado por Victor Ingrave (Ingrave Estudio), a partir de una idea de Alberto Lavín, con escenarios reconocibles para los cántabros; desde las playas santanderinas hasta el cine Los Ángeles.
Ficha técnica
Voz y guitarra acústica: Quique González
Voz y coros: Gorka Urbizu
Guitarras eléctricas: Toni Brunet y Javier Pedreira
Bajo eléctrico: Jacob Reguilón
Piano: Raúl Bernal
Batería: Edu Olmedo
Grabado en Estudio Uno (Madrid)
Producido y mezclado por Toni Brunet
Masterizado por Ángel Medina
Producido por Toni Brunet y grabado entre Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y La Mina (Granada), 1973 reafirma la voz propia de Quique González, con canciones que hablan de memoria, hermandad y lealtad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.