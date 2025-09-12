El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Quique González Fernando Maquieira

DMúsica

'De verdad lo siento', el mano a mano de Quique González y Gorka Urbizu

Novedades ·

Segundo adelanto del nuevo disco del madrileño, '1973', que se publicará el 3 de octubre

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 16:38

'De verdad lo siento' es el segundo adelanto del nuevo disco de Quique González, '1973'. Un título que alude al año de nacimiento del músico y que cobra sentido en las temáticas que aborda. Un disco que llegará a las tiendas el próximo 3 de octubre y ya está disponible en pre-venta online.

La canción cuenta con la colaboración especial de Gorka Urbizu (Berri Txarrak, Katamalo, Peiremans) y está acompañada de un videoclip rodado en Cantabria y realizado por Victor Ingrave (Ingrave Estudio), a partir de una idea de Alberto Lavín, con escenarios reconocibles para los cántabros; desde las playas santanderinas hasta el cine Los Ángeles.

Ficha técnica

Voz y guitarra acústica: Quique González

Voz y coros: Gorka Urbizu

Guitarras eléctricas: Toni Brunet y Javier Pedreira

Bajo eléctrico: Jacob Reguilón

Piano: Raúl Bernal

Batería: Edu Olmedo

Grabado en Estudio Uno (Madrid)

Producido y mezclado por Toni Brunet

Masterizado por Ángel Medina

Producido por Toni Brunet y grabado entre Estudio Uno (Madrid), Gaua Estudios (Bizkaia) y La Mina (Granada), 1973 reafirma la voz propia de Quique González, con canciones que hablan de memoria, hermandad y lealtad.

