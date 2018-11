'Woman', el primer disco de Mow ya está a la venta Gabriela Casero ha logrado situarse entre las 50 canciones más virales de Spotify con su composición 'Dr. Mike Alon' PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Viernes, 9 noviembre 2018, 17:50

Sorprendió hace un año con 'Grasiah', un primer single que descubría a una talentosa joven de voz etérea y singular con un discurso entre el dream pop y la electrónica elegante.

Entonces supimos que se llamaba Gabriela Casero, que era madrileña y que empezó a hacer música para llamar la atención de un chico de su clase. Eso no lo consiguió, pero con tan solo subir sus canciones a las plataformas digitales logró colarse entre los 50 más virales de Spotify EEUU con su tema 'Dr. Mike Alon', sonar en radios universitarias americanas y así hasta conseguir una nominación como mejor BSO en La Jolla Film Festival (California), el festival más importante del mundo de fashion films.

El pasado junio actuó en el Sònar– el festival internacional de música avanzada de Barcelona- y también ha participado en el evento internacional Swatch Creative Natives.

Las canciones 1. Come as you care 2. Lizard Party 3. Grasiah 4. 17 5. Beauty 6. Ikea 7. Pan 8. Dr. Mike Alone 9. Mc Pop Fail 10. No Lake

'Woman' se publica en CD y en digital y contiene 10 canciones que presentan a uno de los talentos de la nueva generación de creadores nacionales.

El trabajo previo de Mow pudimos descubrirlo en 'Lizard Party', compuesto en exclusiva para la banda sonora de uno los Fashion Films más impactantes del momento: 'Europa II', dirigido por Imanol Ruiz de Lara y estrenado en vogue.es, con vestuario de Gucci y la actriz española Ingrid Garcia-Johnson y la actriz china Yao Yao como protagonistas, recreando una situación futurista y extraña que parece suceder dentro de un videojuego.

También dio a conocer como adelanto el single 'Come as you are', cuyo título es un guiño a la canción de mismo título de Nirvana.