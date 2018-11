El mejor concierto de Edy ASenjo El actor cántabro recuerda una de esas míticas noches que con 'como la primera comunión'. O tal vez no EDY ASENJO Sábado, 24 noviembre 2018, 08:39

Un concierto de los Rolling así, tal cual, no significa nada. Cualquiera puede contar que ha estado en un concierto de los Rolling que todo el mundo le va a creer. Porque ¿Quién no ha estado en un concierto de los Rolling? De algunos incluso hay pruebas de que no han estado pero pegarían a quien afirmase que mienten. Un concierto de los Rollin' es como la primera comunión, se da por hecha.

Pues bien, yo estuve en uno en el 2001. En Madrid. Y eso sí, de lejos. Bastante de lejos. Muy de lejos. La última vez que estuve tan lejos de algo fue cuando pretendí salir a correr para quemar una borrachera en el 97. Pero para el caso dio igual, fue un concierto de los de toda la vida: me traje una camiseta y me dejé la voz. Eso sí, lo mejor de un macro concierto de estos con 50.000 individuos ó gachís es que si hubieran salido los Pequeniques hubiéramos cantado 'Honky tonk' woman igual.

Porque un concierto, y si es de los Rolling, lo llevas de casa precocinado, y solo hay que recalentarlo. ¡Yo voy a cantar la de «Simpaci fordedevil» llueva truene o granice! Y lo que pase in situ, da lo mismo, y qué más dá.

¿Rolling o Beatles? Hombre, sin ofender, yo soy de Los Héroes, de toda la vida. Sin duda, el no- concierto de mi vida.