La música regresa a la Sala Los Ángeles con los Hermanos Guedes y el folclore del sur de Brasil

Los Hermanos Guedes, expresión genuina de la cultura del sur de Brasil, son los protagonistas del regreso de la música a la Sala santanderina Los ... Ángeles. El próximo viernes, día 5, a las 20,00 horas recala este trío de gauchos brasileños, originarios de las 'Misiones', «combinación única del indígena con el europeo, resultado de una formación histórica que influye directamente en su musicalidad».

La sala Los Ángeles renauda así su programa musical tras el verano, con una nueva convocatoria que es fruto de combinar raíces y multiculturalidad. Con un sonido que funde talento, virtuosismo y lo ancestral, más influencias iberoamericanas, su espectáculo trae al escenario toda la mística de esa tierra: «La selva virgen, los ríos y la pampa, creando una atmósfera que transporta al público a ese lugar, donde la tierra se confunde con el cielo». Los hermanos Anahy, Karaí y Andresito Guedes son iconos de la música sudamericana, que trazan un viaje a través de la historia y una mirada a la nueva música gaucha brasileña, que acontece en Sudamérica. Anahy Guedes, cantante y guitarrista, ha ganado numerosos premios. Por su parte, Andresito Guedes, acordeonista y cantante, ya ha viajado de gira por América y actuó en el mayor festival de este «ritmo» en el mundo, en Corrientes, Argentina, ante más de 20.000 personas. También en Paraguay y en la tradicional Fiesta de la Patria Gaucha en Uruguay. Y, finalmente, Karaí Guedes, guitarrista y cantante, ha colaborado en importantes proyectos, entre ellos con el cantante italiano Eros Ramazzotti y Yamandú Costa.

La primera visita a España y a Europa de Los Hermanos Guedes despertó una gran expectación y músicos como Jorge Drexler o Natalia Lafourcade y los guitarristas Josemi Carmona y Juan Manuel Cañizares, entre otros, han manifestado su absoluta admiración por la maestría de estos músicos brasileños. En esta segunda visita a España –de gira por Barcelona, Avilés, Santander, Tenerife o Madrid– el trío se postulan como herederos de una gran familia de tradición musical y abanderados de la música gaucha. Apadrinado por Yamandú Costa, el guitarrista Karaí Guedes se ha convertido en uno de los polos de atracción de los guitarristas flamencos más reconocidos admirados por su forma de combinar su estilo con los punteos y las falsetas de Paco de Lucía. El trío firma una apuesta tan genuina como intransferible en la que ellos mismos son a la vez extractos de «selva y pampa» a través de una música tan natural como auténtica. Con motivo de su actual itinerario español, los Guedes aludían recientemente a sus raíces, una familia con más de 100 años de historia musical, de la región misionera. «La música es el pan de cada día y nuestra historia. Siempre fue la protagonista de nuestra casa». Las entradas (25€) ya están a la venta en la taquilla de Los Angeles y también online.