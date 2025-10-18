El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El grupo, en una de las nuevas imágenes promocionales. Bernardo Doral

La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira

El grupo, con Amaia Montero, ofrecerá un concierto, en la campa de La Virgen del Mar, el 21 de agosto del próximo año

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Tras meses de conjeturas, el anuncio el pasado miércoles de que Amaia Montero regresaba a La Oreja de Van Gogh ha supuesto un terremoto ... en el mundo de la música que tendrá su réplica en Cantabria y es que la Campa de la Virgen del Mar (Santander) será, el 21 de agosto de 2026, escenario de uno de los conciertos de la nueva gira: 'Tantas cosas que contar' que arrancará el próximo mes de mayo y que, de momento, según las primeras fechas confirmadas, recorrerá quince grandes ciudades de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoznayo celebrará la feria de San Lucas «con casi normalidad» este domingo pese a la dermatosis nodular
  2. 2

    Hallan el cadáver de un buceador de Monte, de 67 años, flotando junto a las rocas en La Maruca
  3. 3 La Policía detiene en la cárcel a un delincuente que robaba en Valdecilla y en la Facultad de Medicina
  4. 4 Doce investigados, casi todos menores, por participar en carreras ilegales con ciclomotores trucados en la zona de Torrelavega
  5. 5 La Bonoloto deja más de 800.000 euros en Solares
  6. 6

    Molnedo, Gamazo, Mercado de México y un recinto ferial, las inversiones en Santander para 2026
  7. 7

    El TSJC reafirma que Lupa debe pagar el plus de asistencia en vacaciones a más de 500 trabajadores
  8. 8

    Buruaga pide ayuda a los alcaldes para aprobar el Presupuesto y «no embargar el futuro municipal»
  9. 9

    La oposición de Santander pide constituir «una mesa de trabajo» para estudiar el proyecto del Racing
  10. 10

    Las terrazas en otras ciudades: de las 22.30 horas en Bilbao a las 02.30 en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira

La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira