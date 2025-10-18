La Oreja de Van Gogh incluye Santander en su gira

Tras meses de conjeturas, el anuncio el pasado miércoles de que Amaia Montero regresaba a La Oreja de Van Gogh ha supuesto un terremoto ... en el mundo de la música que tendrá su réplica en Cantabria y es que la Campa de la Virgen del Mar (Santander) será, el 21 de agosto de 2026, escenario de uno de los conciertos de la nueva gira: 'Tantas cosas que contar' que arrancará el próximo mes de mayo y que, de momento, según las primeras fechas confirmadas, recorrerá quince grandes ciudades de España.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora» aseguran desde la banda que contará con Amaia Montero pero perderá, al menos en los escenarios porque desde La Oreja insisten en que sigue formando parte del grupo- al guitarrista Pablo Benegas.

Como bien saben sus seguidores, la irunesa Amaia Montero decidió dejar la banda en 2007, tras 12 años como vocalista, para emprender una carrera en solitario en la que ha coronado cuatro discos, entre ellos 'Nacidos para crecer'. Su marcha se resolvió con la incorporación de Leire Martínez, quien ha sido la voz del grupo durante 17 años y cuya salida justo hace un año provocó una segunda ruptura y otro gran revuelo mediático ya que, según confesó la propia cantante, en este caso, ella no tomó la decisión.

A partir de ese momento, comenzaron las especulaciones sobre el regreso a la banda donostiarra de su primera vocalista y aunque la incógnita no se despejó hasta esta semana, las especulaciones se fueron sucediendo desde que la propia Amaia Montero anunciase que este año volvería a la música. Una reaparición que se produjo el verano del año pasado como inesperada invitada en uno de los cuatro concierto que Karol G ofreció en Madrid.

Y si el miércoles se confirmó la que desde el grupo llaman una «nueva etapa» ayer tocó anunciar gira y las primeras ciudades incluidas. Una gira en la que no faltarán sus grandes éxitos: 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas', '20 de enero'... Todas esas canciones que, treinta años después de la creación del grupo siguen latiendo en la memoria colectiva y que, además de Santander, llegarán a ciudades como Bilbao (donde está previsto iniciar el tour el día 9 de mayo), Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, San Sebastián, Valladolid, Valencia, La Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

También se ha dado a conocer que los precios de las entradas, que se pondrán a la venta en su web oficial el próximo lunes, que oscilarán entre los 45 euros y los 72 más gastos de distribución y que también habrá entradas vips, entre los 110 y los 290 euros también con los gastos aparte.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.