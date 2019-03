«El paso del tiempo se nota en nuestras caras, pero no en nuestras ganas» De izquierda a derecha, Carlos Quintana (batería), Raúl Galván (voz y bajo) y Mario Galván (guitarra), integrantes de Emboque. / DM El grupo cántabro de rock Emboque celebra el viernes su 25 aniversario en la música con un concierto «muy especial» en Escenario Santander, en el que grabará un DVD junto a artistas invitados JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ Santander Domingo, 24 marzo 2019, 14:28

Cuando comenzaron a dar sus primeros pasos en la música, allá por 1994, Nelson Mandela era elegido el primer presidente negro de Sudáfrica, Quique Setién era el capitán de un Racing de Primera y los discos -y todo lo demás- se pagaban con pesetas. «El paso del tiempo se nota en nuestras caras, pero no en nuestras ganas...», asegura Raúl Galván, voz y bajo del grupo cántabro de rock Emboque, que el próximo viernes celebra su 25 aniversario sobre las tablas. Y lo hará compartiéndolo con sus seguidores en un concierto «muy especial» que tendrá lugar en Escenario Santander (22.00 horas).

Una cita en la que ofrecerá un cuidado repertorio seleccionado entre sus seis discos y «alguna sorpresa» en forma de artistas invitados. «De bandas de aquí y de otras comunidades, alguno de ellos muy admirado por nosotros desde que comenzamos en esto del rock», anuncia Galván sin desvelar de todo las incógnitas. Pero quienes les conozcan, quienes sepan sus principales influencias, podrán intuir algunos de los músicos que han querido acompañarlos en esta cita tan especial. Pero no será la única sorpresa. Otra de ellas vendrá unida a la interpretación de la balada 'Hola', que dedican a la ilusión de ser padres.

EL CONCIERTO Día y hora Viernes 29 de marzo, a las 22.00 horas. La apertura de puertas será a las 21.15 h. Lugar Escenario Santander. Venta anticipada de entradas En Santander, en Tienda Tipo, Black Bird y El Mono que Chilla. En Torrelavega, en Cafetería Las Palmas, La Fonda de Clint y Musical Toby. A través de internet en la web www.notikumi.com Precio 10 euros en anticipada, 15 en taquilla.

El mítico trío, que en este concierto se convertirá en cuarteto con la incorporación de un segundo guitarrista, aprovechará además el directo para grabar un DVD, de la mano de SonoArc Records, que quedará como imborrable recuerdo del aniversario, de un cuarto de siglo ininterrumpido en la música en el que Emboque ha forjado su propio estilo en el complicado y prolífico panorama del rock nacional.

«La música es nuestra forma de gastar dinero, no de ganarlo»

Las entradas para asistir al concierto están a la venta de forma anticipada por 10 euros (más gastos de distribución). También lo estarán en taquilla el viernes por 15. Unos tickets que poseen además el aliciente añadido de conllevar un descuento en la adquisición del DVD cuando salga editado.

Seis discos de estudio ('Salvaje', 'Déjame entrar', 'Contra el tiempo', 'Voy a por ti', 'A tempo de rock' y '6') y cientos de conciertos vertebran estos 25 años de Emboque. Eso y el reconocimiento de compañeros, público y medios especializados, lo que más les enorgullece. «Lo mejor de todo este tiempo es lo bien que lo hemos pasado haciendo lo que nos gusta y la satisfacción de haber conocido por el camino a tanta gente impresionante del mundo del rock, tanto músicos como seguidores», afirma, echando la vista atrás, Raúl Galván, que ejerce de portavoz de sus compañeros Mario Galván (guitarra) y Carlos Quintana (batería). «Todo esto es lo importante, más que lo que hemos conseguido en cuanto a discos, difusión, popularidad, que tampoco nos parecía tan trascendente», reitera.

Tablas

Al margen de «en la edad, el físico y las canas», los miembros de Emboque notan el paso del tiempo en los directos. «Todas las tablas y conocimientos que te dan la experiencia acumulada son imposibles de tener cuando se empieza. Por mucha formación que poseas o mucho que ensayes. La conjunción con tus compañeros, el saber estar, sólo se logra con los años», reflexiona el cantante del grupo.

Y nadie puede negar que el directo es su mejor carta de presentación, tras pisar escenarios de todo el país, en solitario y acompañando a grandes bandas como Scorpions -ante más de 10.000 personas-, Barón Rojo, Obús, Ñú, Warcry, Jorge Salán, Lujuria... «Todos los años nos han salido conciertos, más o menos, pero no hemos parado. Todos los sábados de estos 25 años hemos quedado para ensayar y pocas veces lo hemos hecho sin tener conciertos en el horizonte a corto plazo», recuerda Galván.

Rutinas que siguen repitiendo como un reloj suizo a pesar del paso de los años y de los sacrificios vinculados a esta afición convertida en devoción, no en profesión. «La música es nuestra forma de gastar dinero, no de ganarlo», ironiza. «La ilusión la mantienes, pero vas formando una familia y cuesta dejarla atrás para cogerte una furgoneta los fines de semanas e irte a tocar a Madrid o Barcelona. Tienes que sacrificar tiempo con la familia, los amigos...», señala. Pero que nadie interprete en estas palabras una posible retirada. Ni mucho menos. «El paso del tiempo se nota en nuestras caras, no en nuestras ganas», repite como lema Raúl Galván. «Nos queda cuerda para rato», sentencia para despejar dudas. El siguiente nudo de esta firma relación, con la música y sus seguidores, lo darán el viernes.