El recuerdo al músico Nicolás Alfonso centra el Día de Europa en el Parlamento

Nicolás Alfonso (Santander 1913-Bruselas 2001) es uno de esos músicos olvidados pese a su enorme contribución a la revitalización del repertorio guitarrístico en Bélgica a partir de los años cincuenta del siglo pasado devolviendo a la guitarra su condición de instrumento culto. Precisamente por esto, por su amplia trayectoria en el ámbito europeo y porque «devolvió la dignidad de su instrumento en ese país», el Parlamento de Cantabria lo ha elegido como eje fundamental de la conmemoración del Día de Europa que tendrá lugar hoy, jueves, a las 19.00 horas. El encargado glosar su figura, exponer sus logros e incluso interpretar algunas de sus composiciones es otro guitarrista cántabro, Alejandro Ceballos (Santander 1988), profesor del Conservatorio de Torrelavega y autor de un libro 'Nicolás Alfonso, vida y obra de un guitarrista cántabro en Bélgica', presentado en 2021 en el Brussels International Guitar Festival, además de estar considerado como uno de los intérpretes más destacados de su generación.

Él será el encargado de revalorizar la figura de Nicolás Alfonso un músico que comenzó su formación musical de manera tardía, que estudió en Madrid y Barcelona y que en 1950 se trasladó a Bélgica «un país en el que la guitarra clásica había perdido su estatus de instrumento culto y había quedado relegada para acompañamientos principalmente», recuerda Alejandro Ceballos quien se ha convertido en uno de los principales estudiosos de esta figura. «No fue el único, hubo otros guitarristas españoles que se instalaron en ese país y que con su trabajo pusieron a este instrumento en el lugar que le correspondía llevándola a los grandes auditorios», señala.

Del músico al que se recordará este tarde, destaca sus distintas facetas. Fue intérprete, compositor y pedagogo «quizás su principal vertiente pues fue el primer músico en ocupar la Cátedra de Guitarra en el Real Conservatorio de Música de Bruselas. Una cátedra que quedó reservada para él de manos de la reina Elizabeth de Bélgica con el apoyo de su gran amigo el también guitarrista Andrés Segovia». Otra de las facetas de Nicolás Alfonso fue la creación de un método para guitarra que se impartió en todas las academias y escuelas de música del país para aprender a tocar este instrumento.

En lo que respecta a la interpretación lo más destacado fueron los recitales que ofreció junto a su mujer Ilse Laforce - también guitarrista y exalumna suya- con la que formó el Dúo Alfonso e hizo giras por todo el mundo llegando a tocar en salas como el Carnegie Hall de Nueva York o el Tchaikovsky Concert Hall de Moscú.

Sin embargo, y pese su labor, y que su legado perdura en generaciones de guitarristas belgas, Nicolás Alfonso no es un músico muy conocido en este país - «ni siquiera en Cantabria su tierra» tal y como apunta Alejandro Ceballos- por lo que recuperar su figura tiene tanta importancia. «Los motivos por los que no se le ha dado el lugar que merece y no se le estudia en España no están muy claros, pero por desgracia es algo que ha pasado con otros tantos músicos», destaca.

Durante el acto -que tendrá lugar en el patio del Parlamento con entrada libre aunque también podrá seguirse en la página web de la institución- Ceballos interpretará tres piezas; una de ellas de un compositor coetáneo y la otras dos del propio Alfonso si bien, reconoce que aunque su figura fue vital para poner en valor el instrumento, sus obras no son especialmente destacables. «Son piezas de un corte muy ligado a la tradición española y también a Cantabria. Él siempre reflejó en ellas una añoranza por su tierra, a la que parece ser que no volvió. De hecho una de ellas se llama 'Marinera' y otra 'Montañesa' y están basadas en el folclore de esta región y eso tal vez tiene que ver con que en su afán de recuperar la guitarra en aquel país prefirió hacer composiciones más fáciles y que llegaran más al público con facilidad».

El conferenciante

Formado en prestigiosos centros como el Conservatorio Superior de Música de Madrid, el Royal College of Music de Londres y la Universidad de Alicante, Alejandro Ceballos ha actuado en escenarios internacionales como el Théâtre du Vaudeville de Bruselas, la Fundación Benetton en Italia. Además de impartir clases en el Conservatorio de Torrelavega, Ceballos trabaja en dos proyectos uno de ellos relacionado con la fusión pues es de los que considera que el músico clásico debe abrirse a otras músicas.