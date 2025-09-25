Recycled J estrena la sala Kaya y los Deadletter recalan en Escenario Santander La banda Leona actuará en Tabacalera, Nicolás Alvear Trío en el ciclo Música en la Plaza y Sara Puaj pinchará en Supersonic Discos

El raperto Recycled J, en uno de sus videclips, será el encargado de inaugurar la sala Kaya.

Siempre es una buena noticia que haya más espacios para la música. Eso ocurrirá desde mañana en Santander, con la ambiciosa apertura de la sala Kaya. Un espacio que se divide en tres plantas y cuenta con un aforo de 1.000 personas de pie y 700 sentadas y ya ha anunciado 18 conciertos hasta final de año, comenzando por el de Recycled J, rapero español que se nutre tanto del reguetón, el R&B y el trap como de la electrónica. La apertura de puertas será a las 21.00 horas y el concierto a las 22.30 horas. (Entradas desde 30 euros). Para la cita del sábado, gratuita, en el mismo espacio, con Café Quijano, las entradas están agotadas.

Antes, esta noche para ser exactos y procedentes de Yorkshire, Deadletter estarán en Escenario Santander con sus sonidos post punk (20.30 horas, entradas desde 22 euros).

A la misma hora, la sala Rock Beer The New acoge a las bandas Lluvia, Pablo Wilson y Antonio Irún & Los Lobos. ntonio Irún y Los Lobos estarán presentando canciones del próximo álbum: un sonido más pop y electrónico, con letras más políticas y sociales desde un prisma queer. Por su parte, Lluvia, suenan a indie, folk, funk, jazz y Lo-Fi con un resultado envolvente y Pablo Wilson ofrecerá electrónica visceral, letras distorsionadas y humor existencial. Adelantará temas de su nuevo EP 'Terminator 3: La rebelión de los mákinas', una mezcla de lo-fi tecno y synthfolk «para tiempos rotos». Sistema de taquilla inversa.

Este fin de semana, desde mañana y hasta el domingo, tiempo para la formación. La Fábrica de Creación acoge el taller intensivo, 'Fase Barbershop - Encuentros de armonía vocal', te ofrece la oportunidad de aprender técnicas vocales y cantar en armonía a cuatro voces, con un enfoque especial en voces femeninas y en el estilo vocal Barbershop. Sumérgete en un fin de semana único de canto y armonía vocal, dirigido por Marie Perreault, Kara Martin y las talentosas integrantes de The Barbees, el grupo vocal femenino de Madrid actualmente campeonas nacionales de la Barbershop of Iberia Association (BIBA). El evento cerrará con las actuaciones del grupo madrileño The Barbees, las participantes de los talleres y el grupo vocal local Armonía Fémina.

Mañana las sesiones de Supersonic discos contarán con reggae, afro disco y músicas del mundo, las señas de identidad de Sara Puaj (18.30 horas) y la Banda Municipal de Música de Santander cerrará su ciclo de tres conciertos con 'Sinfónicos en el templete' (19.00 horas).

También habrá mañana música en los centros cívicos. En Tabacalera, la banda Leona protagonizará la cita de septiembre del ciclo Santander Sonoro, a las 19.00 horas, con entrada libre. Y en el Juan de Santander, en Cueto, recalará 'La Clásica va por Barrios, con la Música a todas partes', en esta ocasión con un recital del fagotista Alonso Díez, a partir de las 19.30 horas.

Tres músicos, cuatro bandas. Ramón (Small Details, Sierra Nevada), David (Lazy, Sierra Nevada) y Santi (Lazy, Spanish Peasant) iniciaron La Casa de Socorro como proyecto instrumental en junio del 2019 y desde entonces no han parado de grabar pequeñas píldoras musicales que mañana el oyente podrá disfrutar en la Sala Rock Beer The New (21.00 horas).

Sábado y domingo

El sábado habrá música en otros espacios. Así, 'Holding breath: A dying poem (Cuarto acto)', en Fluent, presenta el sábado un concierto de Seán Being y un display de la obra 'Dictee', de Theresa Hak Kyung Chá. La partitura vocal de Being parte de interpretaciones de melodías perdidas del Léon Antiphoner, un manuscrito de canto hispánico antiguo, previo al canto gregoriano de lectura tonal. Será a las 20.30 horas, con entrada gratuita y reserva previa. Y en la Biblioteca Central de Cantabria, Nicolás Alvear Trío protagonizan la cita de Música en la Plaza. Órgano, guitarra y batería a cargo del propio Alvear junto David Cid y Eneko Arbea. (20.00 horas).

En Escenario Santander (21.30 horas), la veterana banda tributo ABBA The New Experience presenta el sábado su espectáculo: 'Revolution +', un show audiovisual, con proyecciones, escenografía e Inteligencia Artificial que acerca al universo ABBA. (Entradas desde 30 euros).

La banda de rock Decode se encuentra presentando su segundo disco de estudio 'Kamikaze' que verá la luz en Noviembre de este mismo año. Llegan el sábado por primera vez a Santander y estarán en la sala Niágara (21.30 horas. Entradas 6 euros).

Para terminar el fin de semana, sesión vermú en la sala Rock Beer the New con las bandas Maxwell y Smarts y Dresden (13.00 horas), en Albarrio Bar, pop rock y rumba con Norays (14.30 horas). Y por la tarde, Sunday Jam Session en BNS Street&Food abierta a músicos de todos los niveles (17.30 horas) y Micro Abierto en el Rvbicón para quien se anime a participar con su propuesta (20.30 horas).