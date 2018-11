Un noviembre cargado de música

Mientras que los meses de verano son territorio de los festivales de música, al llegar el otoño los grupos se refugian en las múltiples salas de conciertos que pueblan la geografía española. Echando un ojo a lo que viene en noviembre, pocas veces hemos recibido la visita de tantos artistas de referencia en tan poco tiempo.

¿Buenas o malas noticias para los amantes de la música? La avalancha de conciertos que se produce en Santander durante este mes hace imposible elegir entre todas las propuestas, tanto por coincidencia de días como por motivos económicos. Un claro ejemplo se produce el sábado 24 de noviembre, momento en el que actuarán en la capital cántabra Morcheeba, formación londinense que causó furor a finales de los años noventa y no ha dejado de recorrer el mundo desde entonces, L.A., uno de los grupos nacionales más interesantes de los últimos años, que se encuentra inmerso en una gira que supondrá su último paso por los escenarios antes de la disolución del proyecto, y Repion, una banda que no ha dejado de crecer hasta convertirse en una de las formaciones de referencia en nuestra región y que presentará su esperado nuevo trabajo.

Esta es la agenda de lo que viene por delante:

7 de noviembre- Rvbicón Adam Giles Levy

Adam Giles Levy se ha curtido como cantautor de la única forma posible; a base de recorrer escenarios. Este miércoles estará en el del Rvbicón (21.30 horas) presentando su nuevo disco, 'Peninsula'

Combina delicadeza y energía con un amplio registro vocal con un cancionero que refleja su curiosidad. Y si se quiere hablar de estilos, lo suyo es rock alternativo mezclado con blues.

JawboneDicen quienes escuchan su música que es una mezcla . Este jueves será posible comprobarlo en la Sala Black Bird (21.30 horas)Desde que escuchó la primera nota del Black Dog de Led Zeppelin, Bonfanti . Este joven e hiperactivo músico del norte de Londres es una mezcla perfecta entre Seasick Stevie y Jimmy Page. Su estilo -a pesar dominar estilos como el blues, el country y el folk- es el blues rock, plagado de riffs robustos, con su característico dobro y dominio del slide, un gran trabajo vocal y su personal manera de atacar la armonía.Junto a Marcus Bonfanti encontramos al frente de Jawbone a , uno de los grandes pianistas de blues de Europa que también compone y canta.

9 de noviembre- Palacio de Festivales Love of Lesbian

La formación catalana Love of Lesbian factura canciones de pop con guitarras e influencias de la música británica, apoyadas en letras incisivas de cierto tono humorístico y la particular voz de su cantante. Es un fenómeno de masas en nuestro país.

La publicación hace casi diez años del disco '1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la luna)' disparó la carrera del grupo hasta limites inimaginables y desde entonces no ha dejado de crecer.

La banda cumple veinte años sobre los escenarios y para celebrarlo se ha embarcado en una gira que recorrerá treinta teatros de nuestro país, un espectáculo que aúna marionetas, música y teatro y que han definido como un «concierto teatralizado».

9 de noviembre- Escenario Santander Jarabe de Palo

La carrera del grupo Jarabe de Palo ha estado marcada en los últimos años por las adversidades. La gira que se encuentran realizando será la última que la formación lleve a cabo antes de la retirada de su vocalista y compositor Pau Donés, al que hace tres años le fue diagnosticado un cáncer de colon, del que llegó a recaer recientemente, y debido al cual ha tomado la decisión de dejar la música a principios del años que viene: quiere dedicar más tiempo a su hija de catorce años.

Por el momento, será la última ocasión de revivir en directo canciones de pop como 'La Flaca' o 'Depende', con las que el grupo alcanzó el éxito en nuestro país.

15 de noviembre- Casyc Up ELE

Quienes la escuchan suelen quedarse prendados. Elena Iturrieta es la voz de Ele, la banda madrileña de soul, gospel y rhythm and blues que está ganándose un espacio propio.

El grupo está formado por músicos que no llegan de nuevos a la escena (han formado o forman parte de otras bandas como Sweet Little Sister o Capitanes) y han sabido encajar en un estilo que saca lo mejor de todos ellos. Laura Bartolomé, Sara Berruezo y Harry Bloom forman el coro de góspel que acompaña a Elena. Junto a ellos, músicos de primer nivel como Manuel Castro (bajo/contrabajo ), Nacho Mur (weisenborn, guitarras), Gonzalo Maestre (batería) y Sergio Valdehita (hammond y teclados).

16 de noviembre- Escenario Santander Vicky Gastelo

Desde la publicación hace dieciséis años de su primer trabajo en solitario, la artista torrelaveguense Vicky Gastelo no ha dejado de crecer gracias a canciones de pop como 'Como el sol' o 'El sitio', hasta hacerse un hueco destacado entre los cantautores nacionales. Para muchos de ellos, Gastelo ha ejercido además como letrista.

El concierto en Santander será la presentación de su quinto trabajo, en el que la artista ha estado trabajando durante los dos últimos dos años. En 'Lo he vuelto a hacer' ha tratado de que «las canciones que se iban hacia lo oscuro, sin esperanza, se quedaran fuera».

16 de noviembre- Sala Cantabria Noche Sabinera

Joaquín Sabina es uno de los músicos que más pasiones levantan en España. Y de la mano de los artistas que le acompañan en sus conciertos, nace una propuesta diferente.

Los músicos Pancho Varona y Antonio García de Diego han ayudado a componer muchas de las canciones de Sabina, han producido varios de sus discos y acumulan —junto a la cantante onubense Mara Barros— miles de conciertos con el artista.

Los tres recorren España, cuando Joaquín Sabina no se sube a los escenarios, realizando un homenaje a su música bajo el nombre de Noche Sabinera, oportunidad única para revivir temas como 'Y nos dieron las diez' o '19 días y 500 noches'.

17 de noviembre- Escenario Santander La Maravillosa Orquesta del Alcohol

La banda burgalesa La Maravillosa Orquesta del Alcohol —conocida como La M.O.D.A.— se mueven entre sonidos como el folk y el pop. Vienen de arrasar este verano en diferentes festivales a lo largo de la geografía española, entre ellos Santander Music, donde protagonizaron uno de los mejores conciertos del evento.

La formación es uno de los grupos nacionales más exitosos de los últimos años y se encuentra inmersa en la gira de presentación de su tercer álbum, 'Salvadidas (de las balas perdidas), publicado en septiembre del año pasado.

Hace escasas semanas han lanzado un trabajo con tres canciones bajo el título de '7:47 (Ni un minuto más)', grabado por el músico californiano Steve Albini, productor de referencia a nivel mundial.

17 de noviembre- Sala Niágara Pablo Und Destruktion

El cantautor asturiano Pablo García, conocido musicalmente bajo el nombre de Pablo Und Destruktion, ha acumulado, desde su debut hace seis años, una fiel base de seguidores en nuestro país, gracias a canciones críticas de pop con toques psicodélicos como 'Limónov, desde Asturias al infierno', que le han granjeado también halagos de buena parte de la crítica nacional.

El músico se encuentra inmerso en la gira de presentación de su cuarto álbum, que ya pasó en febrero por Santander.

17 de noviembre- Palacio de Festivales Miguel Poveda

A mediados de este año el músico catalán Miguel Poveda publicaba su propia revisión de los versos del poeta en clave de flamenco y tradición española, bajo el título de 'EnLorquecido'.

Un álbum con el que se ha embarcado en una extensa gira por salas y teatros de la geografía nacional que le trae a la capital cántabra.

23 de noviembre- Escenario Santander Lucas Colman

El cantautor madrileño Lucas Colman reivindica el sonido de artistas como Ariel Rot o Rubén Pozo —de hecho ha sido telonero de este último—. Las influencias se notan claramente.

Colman publicaba a principios del año pasado un álbum de debut cargado de canciones de rock clásico con letras melancólicas y una voz ronca como 'Con el lado frío', cuyo videoclip se acerca al medio millón de visualizaciones en la plataforma YouTube, y 'Trayectorias', un tema que hace meses regrabó junto al músico cántabro Rulo.

24 de noviembre- Sala BNS L.A.

El músico mallorquín Luis Alberto Segura, forma junto a su banda L.A., una de las propuestas nacionales más interesantes de los últimos años. Lo suyon son cancines en inglés plagadas de melodías melancólicas, con un claro toque americano, y desde hace catorce años han acumulado un listado de temas de lo más recomendable.

El grupo está presentando su último trabajo en una gira que supondrá el final del proyecto, ya que los componentes de la banda se separarán de manera indefinida cuando acabe ésta.

24 de noviembre- Escenario Santander Morcheeba

La banda londinense Morcheeba causó furor en medio mundo a finales de los años noventa, con canciones imprescindibles como 'The sea' o 'World looking in' —que fusionan pop, electrónica y hip hop— y no ha dejado de recorrer el mundo desde entonces.

Una curiosidad: la formación actuará en Santander gracias a la tenacidad de muchos sus seguidores en la plataforma 'Shows on Demand', una iniciativa que —al igual que otras plataformas como Cooncert— permite que cualquier persona pueda proponer conciertos de artistas en su ciudad y estos lleguen a celebrarse si consiguen un número determinado de votos. El grupo presentará en la capital cántabra su noveno álbum de estudio.

24 de noviembre- Sala Niágara Repion

La formación cántabra Repion no ha dejado de crecer hasta convertirse en uno de los grupos de referencia en nuestra región. La banda se encuentra en el mejor momento de su carrera. En julio actuaron en el prestigioso festival madrileño Mad Cool, como una de las nueve propuestas ganadoras del concurso de bandas emergentes del evento, al que se presentaron más mil grupos de todo el mundo, en agosto protagonizaron un gran concierto en el festival burgalés Sonorama —cita musical de referencia en España— y ahora presentan su esperado nuevo trabajo, grabado en Cádiz, en el estudio del productor Paco Loco; por cuyas manos han pasado muchos de los artistas más relevantes de nuestro país.

30 de noviembre- Escenario Santander Nacho Vegas

El cantautor asturiano Nacho Vegas es una figura destacada en el panorama musical nacional. Un artista de culto con una carrera prolífica, que ha transitado entre sonidos tan dispares como el rock y la tradición española.

Un músico que a lo largo de su trayectoria nos ha dejado grandes canciones como 'El hombre que casi conoció a Michi Panero' o 'Ser árbol', perteneciente a su séptimo álbum de estudio en solitario: 'Violética'. Un notable disco doble con dieciocho temas donde encontramos sonidos folk de diversas procedencias, marcadas guitarras, una voz áspera y letras cargadas de compromiso social.

30 de noviembre- Sala Sümmun Elefantes

La banda barcelonesa Elefantes vive un gran momento de forma desde su regreso a los escenarios hace cuatro años, tiempo en el que han publicado tres álbumes, recorrido la geografía española y obtenido una gran respuesta por parte de la crítica y el público, gracias a canciones como 'Duele', con la colaboración del músico Enrique Bunbury, o 'Cada vez', tema perteneciente a su último trabajo. Esta es una colección de canciones de pop marcadas por los años sesenta e influencias que van desde el flamenco hasta la canción melódica.

30 de noviembre- Sala Niágara Ganges

La artista santanderina Teresa Gutiérrez, conocida musicalmente bajo el nombre de Ganges, se ha convertido en apenas dos años de vida en una de las voces revelación en el panorama musical independiente nacional, gracias a canciones de pop electrónico como 'Origami' o '400 millas norte', que acumulan miles de escuchas en plataformas como Spotify.

Ganges ganó en 2017 el concurso de bandas del prestigioso festival madrileño Mad Cool, fue finalista del certamen Proyecto Demo, que organizan Radio 3 y el Festival Internacional de Benicasim (FIB), y este año ha publicado su álbum de debut.