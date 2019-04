Queen, Fleetwood Mac, y Janis Joplin, estrellas del Record Store Day 2019 Imagen del RSD creada por Dark Horses Reediciones de piezas descatalogadas, material inédito o directos de vinilos de color, así como nuevas ediciones decoradas sobre los propios surcos del disco son algunos de los atractivos de la jornada DMÚSICA | EFE Sábado, 13 abril 2019, 10:52

Con Pearl Jam como embajadores de esta edición, el mundo de los aficionados a la música a la vieja usanza, la que puede tocarse como fetiche, se prepara para celebrar este sábado un nuevo Record Store Day con el lanzamiento especial de más de 400 títulos a nivel internacional y 40 referencias en España.

El contexto acompaña a esta fiesta, fundada en 2008 como reivindicación de los comercios tradicionales de música y de los formatos físicos, tras un 2018 en el que los ingresos por la venta de vinilos creció un 6 por ciento, hasta representar el 3,6% del volumen total de la industria musical.

La mayor parte de las novedades que se lanzarán con motivo del Record Store Day 2019 se publicarán en este material (también algún casete) e incluirá reediciones de piezas descatalogadas, material inédito o directos de vinilos de color, así como nuevas ediciones decoradas sobre los propios surcos del disco.

Entre las más buscadas estarán las referencias vinculadas a Queen, como el 7 pulgadas con «Bohemian Rhapsody» en la cara A y «I'm in love with my car» en la B o la colaboración entre Taylor Hawkins, batería de Foo Fighters, y los miembros supervivientes del grupo de Freddie Mercury.

De Madonna se publicará una edición especial con remezclas de «True blue» y «La isla bonita», de David Bowie se recuperará «The world of David Bowie» (lanzado originalmente en 1970) y de John Lennon, las grabaciones en bruto que hizo para «Imagine».

Habrá asimismo grabaciones inéditas de Jeff Buckley y de Bob Dylan, con una copia de las cintas de prueba de «Blood on the tracks», y se reeditará «Fleetwood Mac», el primer disco del mítico grupo en el que participaron Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.

A disposición de unos pocos estará «The Versace Experience», el primer disco que Prince lanzó bajo su símbolo como presente a quienes asistieron al desfile del no menos mítico diseñador italiano en la Semana de la Moda de París de 1995.

Como directos resultan especialmente interesantes la edición tanto de la grabación del concierto que Elton John ofreció en Moscú en 1979, en la primera ocasión que está disponible, como la actuación de Janis Joplin en el festival de Woodstock hace 50 años.

También para esta edición del RSD se publica un buen número de bandas sonoras en vinilo, como las de «La vida de Brian», «Lost in translation» o «El coche fantástico».

No faltarán novedades en España, donde el vinilo aumentó un 19% sus ingresos en 2018, hasta los 11,7 millones de euros con 700.000 unidades vendidas.

Así se lanzarán más de 40 referencias que van de reediciones de Soziedad Alkohólika («Diversiones...?», 1996) y de Loquillo y Los Trogloditas («¿Dónde estabas tú en el 77?») a un recopilatorio con los singles de Parálisis Permanente.

Para los amantes del pop, habrá material de Mónica Naranjo (reedición de su primer álbum, de título homónimo) y de Miguel Bosé (un 7 pulgadas que incluirá «Amante bandido» y «Abrir y cerrar»).

No faltará música en vivo en los epicentros comerciales que pretende reivindicar este Record Store Day. Tori Sparks estará en Disco 100 de Barcelona, Vinila Von Bismark pinchará en Discos Marcapasos de Granada y Angelus Apatrida tocarán en Tres Bonobos, de Albacete. En la web oficial www.recordstoreday.es puede consultarse el programa completo.

Entre las iniciativas más interesantes se encuentra la que Periodistas Asociados de Música (PAM) ha organizado en Cuervo Store en Madrid, centrada en el trabajo tras la cámara fotográfica de ocho de sus asociadas, autoras como Aída Cordero, Irene Serrano y Maite Nieto.

«Siempre han existido referentes y fotógrafas musicales. Son minoría pero cada vez tienen una presencia más importante. Y lo más importante: dentro del gremio no hay una exclusión de genero«, destaca el fotoperiodista Alfredo Arias, comisario de esta muestra que aspira a ser itinerante y en la que alternan escenas de música en directo con sesiones de fotos de promoción.

En Cantabria, Discos Cucos participa en esta jornada con material especial.