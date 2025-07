Rock and roll primitivo y garage de los 60, esta noche con The Woggles La veterana banda norteamericana recala en la sala Rock Beer The New con nueva formación y su álbum 'Time has come'

Pilar González Ruiz Santander Miércoles, 9 de julio 2025, 02:00

Esta noche, los amantes del rock and roll más crudo y vibrante tienen una cita imprescindible con The Woggles, una de las bandas más veteranas y enérgicas del panorama garage internacional. Recalan en la sala Roch Beer The New (21.00 horas).

Con más de 30 años de trayectoria a sus espaldas, estos incombustibles músicos siguen escalando cimas musicales sin perder ni una pizca de intensidad.

La formación actual refuerza su estructura con dos guitarristas de alto voltaje: Graham Day, leyenda del garage británico (The Prisoners, Solar Flares, Thee Mighty Caesars...), y Shane Pringle (Tiger! Tiger!, Bad Spell), quien además sorprende ocasionalmente con el saxofón. Al frente sigue el carismático 'The Professor' Mighty Manfred, auténtico alma de la banda, que define el grupo como «una forma de vida. «Lo principal es seguir nadando, porque el tiburón tiene que seguir moviéndose», sentencia.

La sección rítmica mantiene su pulso gracias al bajista Buzz Hagstrom y el baterista Dan Elektro, ambos también miembros del explosivo combo Graham Day & The Gaolers.

En esta ocasión, presentan su nuevo trabajo, 'Time Has Come', publicado por el prestigioso sello Wicked Cool, de Little Seven (Bruce Springsteen) que reafirma su compromiso con la energía y la entrega sin condiciones. Una oportunidad única para ver en acción a una banda que no entiende de nostalgias, porque sigue viva, rabiosa y lista para devorar el escenario.

«Alan Freed dijo una vez que 'el rock and roll es un río de música que ha absorbido muchas corrientes'», cita Manfred. Fieles a su estilo, The Woggles fusionan rock and roll primitivo, R&B, garage de los 60, soul e invasión británica, en una mezcla tan sucia como poderosa. Sus conciertos son una sucesión de ritmos demoledores, riffs incendiarios y puro sudor escénico. No en vano, han compartido cartel con gigantes como Johnny Cash, Link Wray o The Zombies, y su directo ha sido definido por Meredith Ochs (NPR) como una experiencia transformadora: «Ve a un concierto de The Woggles. Cambiará tu vida».