El rockabilly de los japoneses Stompin' Riffraffs recala hoy en la sala Rock Beer the New

Javier Menéndez Llamazares Lunes, 12 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

'Rock and roll salvaje desde Japón'; esto prometen Stompin' Riffraffs, un cuarteto de Tokio que lleva girando por todo el mundo desde 2006 y ... que actuará en Santander esta noche, en la sala Rock Beer the New (calle Peñas Redondas, 15), a partir de las 21 horas. Oscilando entre el revival rockabilly de los ochenta, tamizado por las influencias punk, al estilo de los Stray Cats, el 'horrorbilly' de los Cramps, la frescura del garage sesentero y reminiscencias a la cultura popular de los años cincuenta, desde el cómic a las series de superhéroes, la banda japonesa destaca especialmente por un directo muy contundente, donde los ritmos clásicos se combinan con un tempo acelerado y la diversión es la norma. Curtidos en el circuito underground de la capital japonesa, sus primeros discos fueron autoproducidos, hasta que su energía en el escenario y una imagen deslumbrante les abrieron la puerta de la célebre discográfica californiana Wild Records, que en 2015 les publicó el álbum 'A man and three chicks', en 2017 su sencillo 'Phantom rock', y en 2021 el LP 'Burning', donde combinan sonidos clásicos con composiciones propias. Liderados por el cantante y guitarrista Nao, de marcada estética rocker, el resto de instrumentistas son las chicas Rie (bajo), Miku (teclado y theremin) y Saori (batería), que suelen actuar con un antifaz.

Auténticos indispensables de la escena musical japonesa, sus hábitat natural es el escenario, hasta el punto de que su agencia de management asegura que, «si estás en Tokio y no están tocando ese fin de semana, probablemente sea porque están de gira en su Japón natal o en algún lugar del otro lado del mundo. Y es que su gran proyección internacional les ha llevado a participar en importantes eventos y festivales como Rebel Night Weekender (Nueva York), Viva Las Vegas (Las Vegas), Rockin'race (España), Bethune Retro (Francia), Hipsville (Inglaterra), Ponderosa Stomp (Nueva Orleans), Nashville Boogie 2019 (Nashville) o Meredith Music Festival (Australia). Embarcados actualmente en una gira europea con una docena de conciertos en el norte de la península, con parada especial en el Krunch Festival de Alcalá de Henares, la cita de esta noche en el New servirá además para presentar su último lanzamiento, el single 'She bites / Heavy sick', publicado en abril de este mismo año, también por Wild Records. Las entradas están disponibles a doce euros en taquilla y a diez en venta anticipada.

