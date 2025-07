El saxofonista Ray Gelato y la vocalista Emma Smith abren esta noche Jazz Santander

El británico Ray Gelato ha conseguido que el jazz adquiera, en nuestros días, capacidad lúdica, festiva y comunicativa. Por su parte, la voz de Emma ... Smith, dos años ganadora del premio a la mejor vocalista del British Jazz Awards, recorre con personalidad la mayor parte de espacios y actividades ligadas al mundo musical. Ambos protagonizan la apertura hoy lunes, a las 22 horas, del Festival de Jazz de Santander, que contará en su sexta edición con seis conciertos y recitales, uno más que en ediciones anteriores, tal como se avanzó. El programa de esta semana incluirá un homenaje al legendario pianista Oscar Peterson por el Centenario de su nacimiento, fruto de una producción impulsada por el propio Festival que organiza la Asociación Arcadia; un concierto de Gipsy Jazz con la música de Charles Chaplin como eje; la presentación por primera vez en Europa de una vocalista que ha ganado varios premios en Estados Unidos, Laura Anglade; el trío de Ben Patterson; y como clausura un Festival All Stars dedicado a la memoria de Norman Granz, el legendario productor.

Ampliar Emma Smith

Además, el propio Ray Gelato y su trio –Gerard Nieto,órgano Hammond y Martí Elias, batería– se encargará desde mañana martes y hasta el final del Festival de amenizar las after hours tras la finalización de cada concierto. El éxito de las primeras ediciones ha demostrado la demanda de música diferente y de calidad. El objetivo es «aumentar la oferta cultural de Cantabria, crear nuevos públicos para la música improvisada y situarse y competir con los festivales semejantes que abundan en España con unas señas de identidad propias y claras».

Ampliar Ray Gelato.

El Festival santanderino se abre con Ray Gelato, saxofonista y cantante, showman del swing por excelencia. El músico debutó en 1982 como miembro de la banda The Chevalier Brothers, pionera en el redescubrimiento de la música 'Jump & Jive' de los años 40. Y se estrenó al frente de su propia banda The Giants of Jive, con la que grabó tres trabajos. En 1997 rehace la orquesta, rebautizada como The Ray Gelato Giants, incorporando a solistas de corte más jazzístico, como el saxofonista y arreglista Al Nichols. Al frente de este grupo graba 'The Full Flavor', quizás su trabajo más conseguid. El amplio sonido de saxo tenor de Gelato, basado en los de Ike Quebec e Illinois Jacquet, unido a su personal estilo como cantante, derivado de Louis Prima y Louis Armstrong, le ha convertido en uno de los músicos más respetados del 'neo-swing'.

Por su parte, la cantante Emma Smith (1977) adquirió experiencia en su adolescencia durante las giras con la Orquesta String of Pearls grupo especializado en Glenn Miller. Se convirtió en la primera vocalista de jazz en recibir una beca para la Purcell School of Music. En 2012, se unió al nostálgico grupo vocal de armonías cerradas The Puppini Sisters y lanzó su primer álbum, 'The Huntress', que recibió excelentes críticas. Habitual de clubes y festivales, actuó con artistas tan diversos como Seal, Robbie Williams y Michael Bublé. Una experiencia reflejada en actuaciones en todo tipo de escenarios, y con músicos como Jeremy Pelt o Wayne Escoffery. Ganadora del Rising Star Award y del Worshipful Company of Musicians, ha destacado como pionera en el acceso de la mujer determinados espacios musicales, caso de la National Youth Jazz Orchestra a la que se unió como vocalista a los 15 años.