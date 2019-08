Soul, blues y jazz en las Black Night Sessions este fin de semana Lisa Mac El ciclo, incluido en la Feria del Disco, contará con John Németh, Sean Clapis y Los Volcanes DMÚSICA * Sábado, 24 agosto 2019, 08:16

Un evento dentro de otro, porque Los Huesos de Portobello no se ponen límites a la hora de programar y de hacerlo buscando socios en esta meta apostando por la calidad. Así, este sábado 24 dará comienzo Black Night Sessions, el ciclo de música negra referente del verano santanderino que este año se suma a la Feria del Disco gracias a la colaboración de Santander Music.

John Nemeth&The Blue Dreamers (Idaho, USA), una de las mejores bandas de soul-blues actuales, descargará su directo en la Sala Niágara a partir de las 22.00 horas. Antes y después Dj MercadoNegro amenizando la noche.

Németh es una de las mejores voces soul blues hoy por hoy. Su voz ha sido comparada con cantantes de la talla de James Brown o O.V. Wright. Este virtuoso de la armónica, reconocido en 2014 y 2015 como Mejor Artista Soul Blues en los Blues Music Awards y nominado este año en los premios BB King Entertainer of The Year, visita Europa junto a sus inseparables The Blue Dreamers para presentar en directo su último trabajo, 'Feelin´Freaky' (Memphis Grease Records), producido por Luther Dickinson (North Mississippi Allstars) y grabado en los estudios Zebra Ranch Studios de Mississippi y los legendarios Royal Studios de Willie Mitchell en Memphis.

'Feelin' Freaky' es la obra más personal, moderna y lograda de John Nemeth hasta la fecha. Clase y contención con la emoción como denominador común. La voz de Nemeth es ya un sello, adecuándose a muy diversos registros y sobre la que mantiene un control total, dejando salir todo su poderío justo en los momentos precisos, utilizando su voz al servicio de la canción.

Los músicos de la banda de directo de Nemeth, The Blue Dreamers, participaron en la grabación. El propio Nemeth se encargó de los vientos junto a Marc Franklin (trompeta, fliscorno) y Art Edmaiston (saxo), que empapan el disco del sonido clásico de Memphis. Charles Hodges, responsable del sonido de Al Green y Ann Pebbles, se hizo cargo del órgano B-3, y para ahondar -si cabe aún más- en profundidad y dulzura, se añadió un cuarteto de cuerdas en algunos temas.

Aunque un pequeño pueblo de Idaho no resulta evocador cuando hablamos de música soul, es ahí donde este hijo de inmigrantes húngaros de talento sobrenatural comenzó su andadura con la armónica, tomando de referente el estilo de leyendas rootsy como Little Walter y Sonny Boy Williamson. Tras tocar con los más grandes, en 2004 - tras girar por Estados Unidos junto a Junior Watson- ve la luz su álbum de debut: 'Come And Get It'. Poco después, y ya en California, firma con Blind Pig Records un contrato de tres álbumes. Es a partir de ese momento cuando empieza a despertar la atención de la crítica, y medios como el Philadephia Inquirer le destacan entre los nuevos talentos del soul junto a Eli 'Paperboy' Reed o Sharon Jones.

Tras grabar con Elvin Bishop, John Németh se traslada a Memphis y aterriza en Electraphonic Studio de Scott Bomar, compositor de bandas sonoras como Hustle&Flow y Black Snake Moan, y productor del Memphis Blues de Cyndi Lauper. Allí, con el respaldo de los Bo-Keys - grupo de artistas veteranos de Memphis que se batieron el cobre con nombres como Al Green o Rufus Thomas- alumbra 'Memphis Grease', el reflejo de un músico en estado de gracia con una armónica precisa, emocional e intensa. Un viaje exterior e interior en el que se notan algunas de sus mayores influencias, como Lowel Fulson o Jimmy McCracklin. Reinventa ese sonido único de Muscle Shoals a través de composiciones originales y reinterpreta clásicos como el 'Crying' de Roy Orbison. 'Memphis Grease' no es un tributo a un género, sino la reescritura del mismo. Una combinación intergeneracional donde hay cabida para el baterista Howard Grimes, el guitarrista Joe Restivo, el teclista Al Gamble, el productor Scott Bomar en el bajo y el vocalista Percy Wiggins en los coros; junto a ellos una sección de vientos formada por Mark Franklin, Kirk Smothers y Arte Edmaisten. Trece canciones que al llegar a oídos de Charles Driebe, director de Blue Corn Music, le llevan a firmar con este sello, que entre otros artistas incluye en su impresionante roster a Ruthie Foster, Gurf Morlix o Steve Forbert.

El domingo 25, y coincidiendo con el cierre de la Feria del Disco, el jazz de Sean Clapis Trio (Connecticut, USA) recalará en El Almacén de Little Bobby a partir de las 21.00 horas.

Sean Clapis ha adquirido una gran reputación como guitarrista, compositor y director de orquesta con un fluido y melódico estilo que abarca desde John Coltrane hasta Thom Yorke. Ser un niño de Hartford Connecticut tiene un significado especial para los músicos de jazz que lo llaman su tierra natal. Clapis pudo recurrir a importantes figuras del jazz como Jackie McLean, Paul Brown y Jimmy Greene como sus mentores. A la edad de dieciséis años, Clapis hizo su debut internacional actuando en el Festival Nacional de la Juventude en la isla africana de Cabo Verde. Desde entonces ha actuado en México, Italia, Japón, Kuwait, España y alrededor de los Estados Unidos. Al recibir una generosa beca de la Hartford Jazz Society, obtuvo su licenciatura en música en el Jackie McLean Institud.

El cierre a las Black Night Sessions de este 2019 lo pondrán Los Volcanes (Zaragoza), una de las bandas más fogosas de la escena negra nacional. Será el jueves 29 en la Sala Niágara a partir de las 22.00 horas. Fundada a partir de las cenizas de los míticos The Faith Keepers saltan con descaro por las ramas más duras del soul, el jazz y el funk pero con madurez e investigación en cada tema y cada sonido.

Demuestran ser una maravillosa rareza en el panorama musical actual, con un espectacular frontman y una banda de alto nivel que pone toda su maestría al servicio del ritmo. Empeñados en demostrar que se puede hacer buen soul en castellano en 2017 publicaron su primer EP 'Levántate'. En este 2019 han publicado 'Revolución Interior', en el que consagran un sonido muy pulido. Antes y después de la actuación, los mejores sonidos de mano de Dj MercadoNegro.

Todas las actividades paralalelas a la 4ª Edición Feria Internacional del Disco y Coleccionismo, incluidos los conciertos de Black Night Sessions, son con entrada gratuita hasta completar aforo.