Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.

El aviso llegó a los centros de emergencia de Castilla-La Mancha en torno a las 14.05 horas de la tarde y desde entonces los servicios de la comunidad trabajan en la extinción del fuego en el tren de alta velocidad. «El tráfico ferroviario está interrumpido. No hay personas heridas», aclara 112 Castilla-La Mancha en su perfil oficial de X (antes Twitter).

Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego.

Por su parte, Renfe ha informado de que algunos de los trenes afectados son el AVE 02123 Málaga-Madrid que permanece detenido en Puertollano, el AVE 02136 Madrid Puerta de Atocha-Granada, detenido en Malagón; y el AVLO 02137 Sevilla Santa Justa-Madrid Puerta de Atocha, parado en Villanueva de Córdoba.

Además, el AVANT 08151 Puertollano-Madrid Puerta de Atocha realizará el trayecto entre Puertollano y Ciudad Real por carretera, mediante un servicio alternativo de autobuses. Por el momento no se han concretado los plazos de recuperación de la circulación.

Este corte se suma a otra incidencia con la señalización de la red ferroviaria y que tuvo lugar a primera hora de la mañana que afectó a los trenes de alta velocidad y los servicios Avant que partían desde Andalucía hasta Puertollano. Renfe confirmó que durante parte de la mañana afectó a la puntualidad de los trenes, pero que ya se resolvió la avería.

Operación retorno

La interrupción del servicio se produce en el fin de semana de vuelta de vacaciones estivales de muchos viajeros y donde están previstos que circulen por las vías españolas un total de 4.350 trenes de alta velocidad de Renfe, Iryo y Ouigo, a los que hay que sumar los convoyes de larga y media distancia de la operadora estatal.

Estos números reflejan una tendencia al alza en la preferencia por el transporte ferroviario, evidenciado por un aumento del 6% en el tráfico de alta velocidad durante la primera mitad de 2025, continuando con el récord anual logrado en 2024.