Operarios junto a una de las nuevas líneas de embotellado que ya están operativas en la planta de Agua de Solares.

Operarios junto a una de las nuevas líneas de embotellado que ya están operativas en la planta de Agua de Solares. Juanjo Santamaría

Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones

La nueva propiedad ha multiplicado por siete la capacidad que tenía la planta hace un año gracias al plan de modernización

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:33

El desfile de botellas en la planta de Agua de Solares es constante. Cerca de 600.000 unidades salen de la embotelladora hoy en día, ... en plena temporada de verano, cuando hace un año los números no superaban las 85.000 botellas por jornada. Cifras que hablan de la profunda transformación en la que está zambullida la planta después de que cambiara de manos el pasado noviembre, con su adquisición por parte de uno de los conglomerados agroalimentarios más potentes del país, el Grupo Fuertes. No obstante, los resultados están todavía lejos de alcanzar su cénit fijado, puesto que el actual aumento de producción sólo es fruto de la primera parte del plan de mejoras que contempla una inversión anunciada de 20 millones de euros con la que, una vez ejecutado en su totalidad (previsiblemente antes de abril del año que viene), se estima que se alcanzará un volumen de un millón y medio de botellas diarias.

