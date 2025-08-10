Aquadeus produce ya 600.000 botellas al día en Agua de Solares con sus inversiones

El desfile de botellas en la planta de Agua de Solares es constante. Cerca de 600.000 unidades salen de la embotelladora hoy en día, ... en plena temporada de verano, cuando hace un año los números no superaban las 85.000 botellas por jornada. Cifras que hablan de la profunda transformación en la que está zambullida la planta después de que cambiara de manos el pasado noviembre, con su adquisición por parte de uno de los conglomerados agroalimentarios más potentes del país, el Grupo Fuertes. No obstante, los resultados están todavía lejos de alcanzar su cénit fijado, puesto que el actual aumento de producción sólo es fruto de la primera parte del plan de mejoras que contempla una inversión anunciada de 20 millones de euros con la que, una vez ejecutado en su totalidad (previsiblemente antes de abril del año que viene), se estima que se alcanzará un volumen de un millón y medio de botellas diarias.

Este jueves por la mañana la actividad en la planta de Solares se centraba en la línea multiformato, concretamente con botellas de litro y medio de plástico. Un ejército de recipientes de agua circulaba en una coreografía automatizada en la que cada unidad se rellena, etiqueta, tapona y luego es agrupada con plástico en lotes, como si fueran pelotones que salen listos y directos a su misión. El recorrido por esa cinta de montaje lleva a cada una de las botellas, aproximadamente, «en torno a diez minutos», explica a preguntas de este periódico el director técnico de producción de la planta, Fernando Escudero, que adelanta que esta cadena está aún a años luz de estar a pleno rendimiento. Todavía falta la puesta en marcha de más maquinaria así como optimizar los turnos al máximo y ampliarlos, tanto que los planes son alcanzar una producción que no pare en las 24 horas del día.

1,5 millones de botellas es el volumen productivo que quieren llegar a alcanzar en un año.

Novedades En los próximos días entrará en funcionamiento una línea de embotellado de garrafas de 5 y 8 litros

Renovación La semana pasada se desmontó la última de las máquinas antiguas que quedaban en la planta

Sobre esas perspectivas de la embotelladora y el plan de modernización habla en detalle Julián Garre, el director comercial de Aquadeus (empresa del conglomerado Fuertes que ahora dirige Agua de Solares). «Va todo dentro de lo previsto, aunque sí que vamos un poco más lentos de lo inicialmente previsto porque partíamos de unas instalaciones que lastraban una falta de inversión de muchos años y que estaban muy lejos de nuestros planes». Tanto es así que «no se ha podido aprovechar absolutamente ningún equipamiento productivo de los preexistentes, se ha tenido que desmontar todo lo que había y eso también ha implicado mucho trabajo».

Precisamente la semana pasada se terminó de desmontar la última de las maquinarias antiguas que quedaban en funcionamiento. En la actualización y remodelación de las instalaciones hay aprobadas oficialmente una inversión total del grupo empresarial de 20 millones de euros, pero el directivo ya anticipa que lo más probable es que, finalmente, haya que ampliar de nuevo el montante (en un principio se estimaba que el desembolso sería de 14 millones).

La transformación

Al igual que las botellas, que no cesan de circular por la cinta a buen ritmo, las mejoras en la planta desde que Fuertes cogiera las riendas no se han detenido. Además de mejorar el propio edificio (ya se ha pintado la fachada, pero también quedan otras actuaciones pendientes como incorporar pasarelas en la zona productiva, sustituir tuberías y arreglar suelos, junto a modificaciones en otras dotaciones), también se están renovando continuamente las verdaderas entrañas de las instalaciones: su maquinaria. Sin ir más lejos, estos últimos días parte del equipo trabajaba en la puesta a punto de la nueva línea que entrará en funcionamiento la semana entrante, y que estará destinada al embotellado de garrafas de cinco y ocho litros (el formato más grande es una novedad que incorporará ahora la marca).

Garre reconoce que es una dotación que querían tener ya activa y en marcha a estas alturas del año, pero que por un problema de suministros se retrasó y no llegó a estar lista para el inicio de la presente campaña de verano. Se trata de la tercera de las líneas en encender motores después de que se activase primero la embotelladora de cristal y después la de multiformato (preparada para 0,33 litros, medio litro y litro y medio). De la remesa de aparatos encargados queda una tercera línea dedicada sólo a botellas de litro y medio y que se espera que esté lista a finales de este año. «El próximo abril queremos tener la planta perfecta y a punto de cara al verano que viene», detalla el director comercial.