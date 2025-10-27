El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Reuters

Los aranceles restarán hasta 3.000 millones de crecimiento al PIB este año

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que la inversión de EE UU se ha comenzado a contraer por la incertidumbre global y la depreciación del dólar frente al euro

E. Martínez

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:04

Comenta

Los aranceles impuestos por Donald Trump al mundo ya está generando recortes en las distintas economías. Y aunque en España el impacto será más limitado ... que en otros países europeos por la menor exposición de nuestras exportaciones (solo el 4,7% del total), el agujero también se notará en el crecimiento. Según los últimos cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el 'think tank' de la CEOE, el impacto de los aranceles del 15% en España será de entre una y dos décimas de PIB este año, y hasta cuatro décimas en 2026.

