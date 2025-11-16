El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una sucursal del Sabadell junto a otra de BBVA. Efe

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

El mercado agradece el final de una operación histórica, con las dos entidades centradas ya en sus dividendos récord y la captación de clientes

Clara Alba

Clara Alba

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Preparados para crecer y ser rentables. BBVA y Banco Sabadell pasan página de un capítulo casi sin precedentes en la historia empresarial española. Hoy ... se cumple un mes desde que se conociese el fracaso del asalto de Carlos Torres a la entidad pilotada por Josep Oliu, con apenas un 25%de aceptación a la opa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  5. 5

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»
  10. 10

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa

BBVA y Sabadell pasan página y aceleran la guerra comercial un mes después de la opa