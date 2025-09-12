El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Banco Sabadell. Afp

Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA

El empresario mexicano, que posee un 3,86% del capital de la catalana, se muestra a favor de la fusión pero advierte de que no acudirá al canje si no hay mejora de precio

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:45

Es uno de los accionistas clave en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell y su voto será clave para el desenlace de una operación ... que suma ya más de 16 meses en proceso. Con un 3,86% del capital de la catalana, David Martínez Guzmán (Monterrey, 1957) ha sorprendido con su abstención al informe donde el consejo de la entidad recomienda a sus accionistas no acudir a la opa lanzada por el banco de Carlos Torres. Esta abstención supone, sin duda, un punto a favor para BBVA en su objetivo de alcanzar el máximo nivel de aceptación a su oferta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  2. 2 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  3. 3

    Cierra el centenario comercio Regalos Pico
  4. 4

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  5. 5

    El Ministerio retoma la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada
  6. 6

    Un nuevo incendio arrasa una vieja casona abandonada en Tanos
  7. 7

    Enrique Conde sobre la reducción de jornada: «Es populista y bolchevique»
  8. 8 La justicia obliga a Cantur a abonar el complemento de antigüedad a toda la plantilla
  9. 9

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  10. 10

    Educación cifra el seguimiento de la huelga en un 28,3% mientras la Junta de Personal lo eleva al 47,5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA

Quién es David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell que exige una mejora en la opa a BBVA