El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu (i), y el de Banco Sabadell, Josep Oliu (d), brindan. EP

El fiasco de la opa de BBVA a Sabadell pone en alerta al sector bancario en España

Los movimientos que puedan acometer ahora ambas entidades y el papel del Gobierno elevan la incertidumbre en el escenario financiero

Lucas Irigoyen
Clara Alba

Lucas Irigoyen y Clara Alba

Bilbao | Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:16

Comenta

«La opa ha sentado un precedente». Esa fue la frase del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado viernes cuando analizó el fracaso de ... BBVA en su intento de hacerse con el Sabadell. Y es que el responsable de la cartera económica del Gabinete de Pedro Sánchez insistió en lo «positivo» de «la actuación del Gobierno con respecto a la capacidad de generar valor para los accionistas y poder hacerlo mientras se protegen los intereses generales».

