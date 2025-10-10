El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Torres, presidente de BBVA. R. C.

Los fondos de gestión activa de BlackRock apuestan por acudir a la opa de BBVA con su 0,5%

El gigante estadounidense es el princial accionista del Sabadell, con un 7,4% en el que los fondos pasivos tienen mayor presencia

C. A.

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:22

Comenta

A solo unas horas de que finalice el periodo de aceptación, comienzan a filtrarse las primeras cifras de accionistas clave en la opa de BBVA ... sobre Banco Sabadell. Según informa la agencia Bloomberg, los fondos gestionados de forma activa por BlackRock se inclinan por acudir a la opa. La gestora es el princial accionista de Banco Sabadell, con un 7,37% del capital según los registros de la CNMV, pero estos fondos activos solo representan un 0,5%, según las fuentes de la agencia estadounidense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  4. 4

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  7. 7

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  8. 8

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  9. 9

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  10. 10

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los fondos de gestión activa de BlackRock apuestan por acudir a la opa de BBVA con su 0,5%

Los fondos de gestión activa de BlackRock apuestan por acudir a la opa de BBVA con su 0,5%