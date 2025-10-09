El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ING abrirá una nueva oficina 'flagship' en el centro de Madrid a mediados de 2026. R. C.

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

La entidad se lanza al negocio de banca privada y en el de criptomonedas a través de productos cotizados

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:02

Comenta

ING busca nuevas vías para seguir creciendo en España después de un 2025 que la entidad prevé cerrar con 330.000 nuevos clientes, casi un ... 50% menores de 36 años. Más allá de productos estrella como su cuenta nómina, donde también logrará récord de captación, la entidad está notando un especial impulso derivado del mercado hipotecario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  3. 3

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  4. 4

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  5. 5 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  6. 6

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  7. 7

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  8. 8

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  9. 9 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  10. 10 Un accidente múltiple en Gornazo ha ocasionado retenciones kilométricas en la A-67 hacia Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años

ING prevé captar 330.000 nuevos clientes en España este año, la mitad menores de 36 años